10 ingrediente pentru înfrumusețare de evitat în timpul sarcinii

Sarcina poate fi o perioadă dificilă pentru femei, mai ales când vine vorba de probleme de beauty. Hormonii modifică echilibrul obișnuit al pielii, tenul poate deveni impecabil la unele gravide, în timp ce altele se pot confrunta cu acneea. Părul este pur și simplu diferit.

Dar apare o problemă, care le macină pe multe femei însărcinate: ce produse de înfrumusețare sunt sigure de utilizat? Unele produse par inofensive la prima impresie, de exemplu uleiurile esențiale care pot avea efecte secundare cu potențial de risc.

Dermatologii au pregătit o listă de ingrediente interzise în timpul sarcinii. E ceva normal pentru femei să se îngrijească și când sunt însărcinate, dar câteva produse le pot pune în pericol.

Retinol este forma activă a vitaminei A, cunoscută și sub denumirea de vitamina A preformată. Este un nutrient esențial pentru sănătatea oculară, sănătatea pielii, precum și pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Vitamina A este crucială pentru dezvoltarea corespunzătoare a fătului, dar prea multă poate provoca malformații congenitale și toxicitate hepatică.

Peroxidul de Benzoil este pe lista Organizației Mondiale a Sănătății si este un tratament popular pentru acnee, dar și pentru albire. Dar acest ingredient ar trebui interzis în sarcină, deoarece există un posibil risc pentru făt.

Uleiuri esențiale pot fi extrem de nocive dacă nu sunt utilizate în mod corespunzător. Uleiurile esențiale diluate sunt considerate în general sigure, dar, deoarece există atât de multe tipuri diferite, este mai bine să vă consultați cu medicul înainte de a le folosi. Uleiul de arbore de ceai și uleiul de rozmarin sunt foarte puternice și toxice atunci când sunt ingerate. Femeile însărcinate ar trebui să le evite deoarece provoacă contracții și cresc tensiunea arterială.

Acidul salicilic este foarte popular ca îngredient în îngrijirea pielii și are o reputație cunoscută în tratarea tenului acneic. Dar prezintă riscuri pentru făt.

Hidrochinona este adesea folosită pentru îndepărtarea petelor pigmentare. Iar în sarcină multe femei se confruntă cu această problemă. Totuși, specialiștii recomandă evitarea sa în sarcină.

Tazarotenul este un retinoid topic pentru a treia generație, vândut sub formă de cremă, gel sau spumă. Tazarotenul este un membru al clasei acetilenice a retinoizilor. Acest medicament este aprobat pentru tratamentul psoriazisului, acneei și a pielii afectate de soare. Izotretinoina, cunoscută și sub denumirea de acid 13-cis-retinoic și vândută sub numele de brand Accutane, printre altele, este un medicament utilizat în primul rând pentru a trata acneea severă. Ambele ingrediente sunt derivate ale vitaminei A, dar nu sunt recomandate în sarcină, deoarece poate produce malformați congenitale.

Clorură de aluminiu hexahidrată. Dacă sunteți gravidă, acum este momentul să treceți la deodorante simple sau alternative naturale. Găsit în antiperspirante, clorură de aluminiu hexahidrată afectează celulele care produc transpirația.

Formaldehida. Medicii sfătuiesc femeile gravide să limiteze expunerea la formaldehidă. Manichiurile cu gel, în special, tind să conțină multă formaldehidă.

Vopsirea părului. Schimbarea frecventă a formulelor produselor de vopsire a părului face foarte dificilă evaluarea riscurilor potențiale. Medicii recomandă pacientelor să evite vopsirea părului în primul trimestru de sarcină, deoarece fătul își formează părți ale corpului și organele.

Protecția solară chimică. Ingredientele din protecția solară chimică, precum oxidul de zinc și dioxidul de titan, sunt riscante pentru făt.