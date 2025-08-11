12 TRUCURI DE STIL PENTRU A-ȚI ÎMBUNĂTĂȚI GARDEROBA DE BAZĂ

Vara, vrem să ne simțim confortabil, dar multe haine confortabile arată prea casual pentru oraș. Cum ar trebui să porți haine de casă și de plajă potrivite chiar și la birou sau la restaurant? Să aruncăm o privire la aceste 12 ansambluri frumoase.

Un sacou lejer se potrivește bine cu o rochie maxi strâmtă.

O rochie maxi lungă este perfectă pentru orice sezon: pur și simplu poartă un sacou supradimensionat pentru a adăuga confort și confort ținutei.

Combină un cardigan sau o jachetă cu pantaloni scurți din denim.

Pantalonii scurți din denim sunt perfecți pentru căldura verii, dar crearea unui look elegant pe baza lor este o provocare. Combinați cu un tricou viu colorat, arată prea simpli și plictisitori.

Dar dacă porți pantaloni scurți cu un cardigan ușor, un pulover sau o jachetă lejeră, creează o impresie total diferită. Principalul lucru este să asortezi această ținută cu un top în culori neutre.

Poartă un tricou negru cu blugi albaștri, lejeri.

După cum probabil ați observat deja, blugii albaștri cu croială lejeră sunt principala tendință a acestui sezon. Îi puteți combina cu un tricou negru simplu. Într-un sezon mai răcoros, puteți pur și simplu să aduceți o jachetă, care nu vă va strica în niciun fel imaginea.

Un tricou cu un imprimeu strălucitor se potrivește cel mai bine cu o fustă midi.

Un astfel de tricou arată puțin infantil și nu se potrivește cu o ținută elegantă. Dar este ușor să creezi o imagine stilată pe baza lui. Este suficient să combini acest tricou cu o fustă midi, care arată atât simplu, cât și elegant. Iar dacă adaugi la ansamblu o geantă din răchită, vei obține o ținută pentru orice sezon.

O altă opțiune este să combini un tricou strălucitor cu o fustă scurtă plisată. Dar este mai bine să alegi un model supradimensionat. Această ținută va arăta ridicol cu un top scurt.

O bluză de mătase se potrivește bine cu o fustă cargo.

Fustele cargo au fost populare la începutul anilor 2000 și nu cu mult timp în urmă au revenit la modă. Principalul lor avantaj este că poți purta astfel de fuste cu absolut orice. Dar arată destul de simplu atunci când sunt combinate cu un top monocrom și pantofi sport.

Pentru a crea un look elegant, merită să porți această fustă cu o bluză de mătase și sandale sau pantofi cu toc.

O fustă albă simplă ar trebui asortată cu un top în dungi.

Fustele lungi sunt din nou în tendințe în acest sezon, principalul lucru fiind să le asortezi cu un top potrivit. Atunci când este combinată cu o bluză decorată cu un imprimeu mic, fusta poate părea prea simplă și chiar ieftină.

Dar dacă îl porți cu un tricou cu dungi sau un pulover, vei obține un look cu adevărat elegant. Imediat pare că o femeie tocmai a coborât de pe bordul unui iaht de lux.

Pantalonii de trening pot fi purtați cu o cămașă clasică.

Pantalonii de trening aparent comozi și largi sunt făcuți special pentru a sta pe canapea într-o zi ploioasă. Combinați cu un tricou simplu, sunt potriviți în principal pentru acasă sau la sală.

Dar dacă le porți cu o cămașă lejeră, obții un look surprinzător de elegant. Într-o astfel de ținută poți merge la o cafenea sau la o expoziție.

O fustă lungă din denim se potrivește de minune cu un top interesant.

Dacă asortezi o fustă din denim cu topul potrivit, imaginea va radia literalmente eleganță. Cea mai simplă opțiune cu un tricou alb poate părea plictisitoare. Din fericire, există multe alte combinații.

De exemplu, asortată cu un top care deschide umerii, o fustă din denim arată foarte elegant. În plus, un astfel de ansamblu este perfect pentru căldura verii.

Pantofii cu platformă de vară arată bine cu fuste bufante.

Sandalele cu platformă masivă sunt din nou la modă vara aceasta, dar nu e ușor să le asortezi cu ținuta potrivită. Secretul este să păstrezi echilibrul, altfel pantofii vor arăta ridicol.

Opțiunea ideală este o fustă lungă și lejeră în stil boho. Va crea un contrast excelent cu pantofii. Însă o fustă maxi poate părea prea simplă cu adidași.

Colanții se potrivesc destul de bine cu un sacou.

Cu ajutorul colanților, poți crea un look foarte elegant, care va fi potrivit chiar și la o petrecere la modă. În primul rând, dacă porți colanți cu o rochie transparentă sau tricotată la modă, ținuta va arăta elegant, iar toate părțile corpului vor rămâne ascunse privirilor celorlalți. În al doilea rând, colanții pot fi purtați cu o jachetă lejeră. Această combinație arată șic, dacă nu exagerezi cu culorile.

Alege o ținută cu linii curate.

Pentru zilele în care confortul este o prioritate, dar vrei să arăți elegantă, optează pentru un set lejer asortat. Efort minim — eleganță maximă.

Topurile scurte se potrivesc bine cu pantalonii largi.

Pentru ca pantalonii palazzo, la modă în zilele noastre, să arate cu adevărat elegant, ar trebui purtați cu topuri scurte. Această opțiune nu numai că arată elegant, dar accentuează și talia.

Dacă nu vrei să-ți arăți prea multă piele, poți purta pantaloni cu un cardigan. Principalul lucru este să păstrezi echilibrul și să alegi un top strâmt. Altfel, ansamblul va ieși neglijent.

