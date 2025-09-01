25 DE ANI DE TOPOLOVENI – GUSTUL AUTENTIC CARE SCRIE ISTORIE

Tabu
În 2025, aniversăm 25 de ani de la renașterea Fabricii de Magiun Topoloveni – un simbol al tradiției românești, cu rădăcini în rețeta originală din 1914.

În 2001, Sonimpex Topoloveni a preluat un maldăr de fier vechi și l-a transformat într-o fabrică-model, unde se produce singurul Magiun de prune cu IGP (Indicație Geografică Protejată) și unde a luat naștere dulceața fără zaharuri rafinate – brevetată în România.

Astăzi, produsele noastre sunt recunoscute internațional ca unice prin calitate, inovație și respect pentru sănătate.

Vă mulțumim că sunteți parte din această poveste dulce, românească!

Sursa: Tabu.RO

