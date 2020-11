5 ingrediente anti-îmbătrânire recomandate de dermatologi

Într-un moment în care găsești produse de îngrijire facială la tot pasul, pare dificil să le identificăm pe cele potrivite tipului nostru de ten.

Pentru a alege cel mai bun produs natural anti-îmbătrânire, este esențial să cunoști nevoile pielii tale, dar și să știi care ingredientele cele mai recomandate de dermatologi și care sunt prorietățile sale. Pline de virtuți incontestabile, aceste ingrediente ar trebui să ne lase o piele considerabil mai netedă.

Vitamina C

Un ser de vitamina C oferă pielii o multitudine de antioxidanți care o protejează împotriva radicalilor liberi și o ajută să șteargă daunele provocate de soare. Ambalată cu proprietăți antioxidante, vitamina C are capacitatea de a ajuta la conservarea calității pielii față de mediu, reducând în același timp ridurile fine, superficiale. Capacitatea sa de a sintetiza colagen face din vitamina C unul dintre cele mai puternice ingrediente anti-rid. Apreciat de dermatologi, reduce considerabil melanina, responsabilă de petele maronii, datorită efectului său reparator împotriva efectelor soarelui.Împreună cu vitamina E, vitamina C își mărește de zece ori acțiunea antioxidantă, iar fuziunea celor două face posibilă neutralizarea radicalilor liberi legați de poluare, tutun, raze solare și anxietate.

Acid hialuronic

Deși există multe tipuri de acizi alfa hidroxi (AHA) cunoscuți pentru proprietățile lor exfoliante și strălucitoare (cum ar fi acidul lactic și acidul mandelic), acidul glicolic rămâne cel mai indicat de experți. Prezentă în mod natural în organism, această moleculă anti-îmbătrânire își eliberează activele pentru a hidrata profund pielea și a atrage umezeala din mediu pentru a o umple. Acidul hialuronic din păcate nu mai reușește să se reînnoiască după vârsta de 20 de ani, ceea ce favorizează apariția primelor riduri și a liniilor fine. Pentru a hidrata profund pielea, multe produse antirid sunt astfel formulate cu această moleculă pentru a elibera o acțiune anti-îmbătrânire, prin stimularea producției de colagen care umple golurile prezente pe epidermă.

Ceramide

Esențiale pentru menținerea barierei naturale de protecție a pielii, aceste lipide hidratează și protejează pielea împotriva deteriorării mediului. În plus față de faptul că face pielea mult mai puternică, ceramidele ajută la prevenirea uscării pielii și apariției eczemelor. Ceramidele promovează în special o bună coeziune între celulele pielii. Printre cele mai eficiente ceramide se află Ceramide AG, care asigură menținerea nivelului de umiditate al pielii.

Adipocite

Potrivit dermatologilor, nu există niciun secret. Adipocitele sunt extrem de eficiente în tratamentele anti-îmbătrânire. Aceste celule, al căror rol este de a depozita grăsime și de a forma țesut adipos, sunt ideale în cosmetică, deoarece au capacitatea de a umple golurile prezente în piele, cu alte cuvinte, de a netezi considerabil epiderma.

Retinol

Cunoscut sub denumirea de vitamina A, retinolul, care este considerat a fi unul dintre cele mai bune ingrediente active anti-îmbătrânire, trebuie manipulat cu grijă, deoarece poate duce la iritații în caz de aplicare necorespunzătoare. Fiind unul dintre ingredientele principale ale serurilor antirid și ale produselor naturale anti-îmbătrânire, retinolul este un concentrat activ care permite contracararea efectelor timpului asupra pielii. Reglează creșterea și diferențierea celulelor epiteliale, și stimulează producția de colagen și elastină în piele.