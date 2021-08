5 motive să ai un poncho în garderobă

Dă un refresh garderobei de toamnă cu o singură piesă – un poncho. Este util, versatil și ține de cald.

Uită de mâneci. În această toamnă, optează pentru un poncho unic – o piesă de îmbrăcăminte de exterior la modă, cu un nivel de confort asemănător cu o pătură. Deși în mod tradițional este marcat de forma pătrată și de detaliile de pe margini, poncho-ul modern există într-o o gamă largă de stiluri, imprimeuri și ornamente. Deci ai de unde să alegi.

”Poncho”, ”pontro”, ”quechua” denumesc obiectul vestimentar specific nativilor americani din munții Anzi, astăzi Ecuador, Columbia, Bolivia, Argentina, Chile, Peru etc. Păturica menită să țină de cald are diverse modele și imprimeuri, adesori inspirate de portul tradițional al zonei. La scară mult mai largă este utilizat poncho pentru ploaie, fabricat din materiale impermeabile. Din New York, până în Beijing și în Paris, Berlin sau București nu ai cum să nu observi pe vreme ploiasă celebrele pelerine de ploaie galbene inspirate de poncho.







Considerat mai puțin formal decât o pelerină, un poncho se poate adapta cu ușurință la o varietate de ținute diferite și se potrivește oricărui tip de corp. În prezentările de toamnă 2021, designerii de la Etro la Jil Sander până la Victor Glemaud au considerat poncho-urile o siluetă demnă de tendință, în timp ce la Chloé și Max Mara există deja de câteva sezoane bune. Realizat în noi combinații de culori și texturi, iată motivele pentru care este bine să investești într-un poncho toama aceasta.







Un poncho este un ”ajutor” șic în sezonul rece. Această piesă de toamnă este ușor de pus în poșetă atunci când pleci în oraș și revii seara, când deja este frig. Un alt motiv să cumperi un poncho e faptul că îl poți folosi atât ca eșarfă, bluză sau păturică. Cine îndrăznește poate crea chiar un turban din acest tip de poncho tricotat. Un poncho merge cu orice! Dacă este de bună calitate și fără imprimeuri, poncho vine ca o mănușă atât peste un costum elegant, cât și peste o rochie sau un outfit dintr-o pereche de jeanși și o cămașă de exemplu.