6 lucruri neștiute despre Ana Morodan – “Contesa digitală”

Cunoscută mai mult după porecla decât după nume, Ana Morodan, sau Contesa digitală, este una dintre cele mai iubite vedete online. Pentru citititorii Tabu am încercat să aflăm mai multe amănunte despre vedetă online și mai nou și de televiziune.

La cei 35 de ani Ana Morodan sau Contesa digitală se poate consideră o femeie împlinită, căci s-a făcut remarcată, a prins nenumărate contracte și a început să apară în emisiuni de televiziune, că prezentatoare și apoi că și concurență la reality showuri sau jurata la diverse emisiuni de diverstisment. Tabu îți spune câteva curiozități despre Ana Morodan, ce nu știu fanii despre ea.

Nu s-a gândit niciodată că va deveni vedetă TV și avut tot felul de planuri de business și idei crețe și mărețe, dar nu s-a gândit neapărat la televiziune. A fost îndrăgostită de Justin Bieber și i-a ascultat piesele jumătate de an,

De unde îți vine numele de contesa digitală? “Povestea contesei a pornit în adolescență, la Arad, unde prietenii îmi spuneau des: “noah… ce-ai, tuo, te crezi contesa?” pentru că ador aristocrateniile, porțelanurile, manoir-urile, catifelurile și apucăturile cu ceaiuri și bârfe babistice; mi se pare tare să mă autoproclamez nebunește (dar fără nicio îndoială) aristocrată millennial, deci C O N T E S A”, a povestit vedetă.

Adoră călătoriile, îi plac destinațiile old-school ale vechilor aristocrați și localurile celebre care au găzduit flirturi, spionaj, muze și contese. Îi place să bată străzile în lung și în lat, dar adoră și să stea tolvaita între perne și să sune nestingherită la room service pentru te-miri-ce doleanțe de domnișoară răsfățată.

Vedetă colectioneza tot felul de obiecte de mici cochetarii, porțelanuri, servicii de cristal, argintarie, bijuterii cu pietre prețioase și lucrătură migăloasă, colectioneza pijamale de mătase și portrete cu ea, pe care i le trimit tineri talentați din comunitatea ei online.

Nu se pricepe deloc la gătit, dar cunoaște cel mai bun restaurant din oraș și comandă mâncare în neștire.