A început Les Films de Cannes à Bucarest iar accesul este gratuit

Cea de-a 11-a ediţie a Les Films de Cannes à Bucarest a început vineri. Timp de zece zile vor fi prezentate cele mai noi producţii care au avut premiera pe Croazetă şi în alte festivaluri mari ale lumii, informează News.ro.

Proiecţiile vor avea loc în aer liber, la Grădina Verona, Fabrica Griviţa şi la drive-in din Snagov Park. Accesul la proiecţii este gratuit, la fel şi vizionarea filmelor disponibile online.

„Desigur, cel mai important în perioada aceasta este să fim sănătoşi şi să facem ca lucrurile să continue să meargă cât de cât într-o normalitate, de la şcoală şi familiile noastre şi până la joburi – care sunt în pericol, în special cele ale free-lancerilor din domeniul cultural şi al organizării de evenimente. Altfel însă, e important şi să încercăm să ne păstrăm pe cât se poate obiceiurile din viaţa noastră de dinainte – inclusiv cele care nu sunt necesare supravieţuirii imediate, cum sunt cele culturale în general şi un festival de film în particular. Căci da, nu se oprea lumea în loc dacă nu organizam noi ediţia a 11-a a Les Films de Cannes à Bucarest – însă ne-am încăpăţânat tocmai pentru fărâma de normalitate pe care continuarea acestei tradiţii o aduce în viaţa noastră”, a transmis cineastul Cristian Mungiu, iniţiatorul festivalului.

În perioada 23 octombrie şi 1 noiembrie, spectatorii vor putea accesa câte un alt film din secţiune, oricând între orele 12:00 şi 24:00: „Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, thrillerul „Little Joe” – premiul pentru cea mai bună actriţă (Emily Beecham) Cannes 2019, „Dogman” al lui Matteo Garrone – premiul pentru cel mai bun actor (Marcello Fonte) la Cannes în 2018, „Burning” al lui Chang-dong Lee – premiul FIPRESCI la Cannes 2018, „Girl” – distins cu patru premii în secţiunea Un Certain Regard la Cannes în 2018, şi „Border” al lui Ali Abbasi, dar şi „Jupiter’s Moon” al lui Kornél Mundruczó – selecţia oficială Cannes 2017, „Sicilian Ghost Story” prezentat în acelaşi an în La Semaine de la Critique, „The Florida Project” ce a avut premiera în cadrul Quinzaine des Réalisateurs în 2017 şi „You Were Never Really Here”, de Lynne Ramsay – premiul pentru cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor (Joaquin Phoenix) la Cannes 2017.