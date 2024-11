A murit Gabriel Cotabiță. Marele artist avea 69 de ani – cauza morții

Celebrul artist Gabriel Cotabiță s-a stins din viață, după ce a suferit un puternic accident vascular cerebral. Avea 69 de ani.

Anunțul a fost făcut de unul dintre cei mai buni și vechi prieteni ai lui: Ionel Tudor

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători (Noapte albastră, Te rog, domnișoară, nu pleca, Și va mai trece-o noapte, Viață e un cazino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!”, a anunțat compozitorul Ionel Tudor.

Gabriel Cotabiţă a trecut printr-o mare cumpănă, în 2015. Atunci, solistul a suferit un infarct, chiar în sala de fitness. După ce s-a trezit din comă, interpretul a purtat un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

Anul 2021 a fost unul complicat pentru Gabriel Cotabiță. A pășit în 2021 fiind internat în spital din cauza noului coronavirus, și a ajuns din nou în atenția medicilor.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, spunea Gabriel Cotabiță.

Gabriel Cotabiță s-a născut la 1 noiembrie 1955, la Craiova. A iubit muzica de mic copil: îi plăcea rockul, dar a ajuns să cânte muzică uşoară.

Succesul a venit în anul 1986, când a fost contactat de compozitorul Ionel Tudor pentru a-i interpreta o piesă la festivalul de la Mamaia. Din acest moment, s-a dedicat muzicii uşoare.

El a fost solist vocal al formației Holograf, cu care a lansat un album în anul 1983, ”Holograf 1”.

Sursa: Tabu.RO