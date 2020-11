Accidentally Wes Anderson: când viața reală întâlnește filmul fantasy

Un fenomen global pe Instagram. O comunitate internațională de aventurieri. Un volum de fotografie devenit bestseller. Accidentally Wes Anderson, proiectul inițiat de Wally Koval, demonstrează că universul vizual al filmelor lui Anderson este mai aproape de realitate decât de vreo ficțiune fantezistă.

Identitatea vizuală a filmelor lui Wes Anderson este inconfundabilă. În ultimele două decade, universul său cinematografic a rămas fidel unei unice estetici. Nuanțe pastelate, aer retro, încadraturi simetrice și compoziții perfecte. Viziunea lui Anderson are o consistență excentrică.

Lumea lui încântătoare, meticulos creată dintr-o bogăție de detalii, de la nesfârșita lipsă de convenționalitate din Royal Tenenbaums și opulența estompată din The Grand Hotel Budapest, până la șarmul rustic din Moonrise Kingdom și impetuozitatea extraordinară din The Darjeeling Limited. Cu siguranță că aceeași captivantă imagistică ne așteaptă și odată cu lansarea noului său film, The French Dispatch, programată anul viitor.

Conceptul vizual al filmografiei semnate de Anderson pare deliberat construit și imposibil de imaginat în viața reală, nu-i așa? Nu chiar. Recent a fost publicat un volum de fotografie cu un titlu foarte sugestiv Accidentally Wes Anderson (Wes Anderson din întâmplare), care cuprinde o serie de imagini ale unor spații concrete și foarte asemănătoare cu universul vizual din creațiile lui Wes.

Celebrând estetica unitară pe care filmele lui o conțin, fiecare fotografie din această carte surprinde câteva elemente centrale ale viziunii sale: simetrie, surpriză, bizarerie și cromatică vibrantă. Fotografiile sunt acompaniate de povești reale ceva mai ieșite din comun decât orice ficțiune cu caracter fantastic.

Autorul cărții, Wally Koval, stabilit în Brooklyn, este inițiatorul proiectului Accidentally Wes Anderson, despre care a afirmat pentru BBC Culture ca a apărut „dintr-un moft”. Altfel spus, împreună cu soția sa, Amanda, au pornit în a concepe o listă de călătorii în locuri pe care își doreau să le exploreze foarte mult. În timpul excursiilor, a început să-și dea seama că multe locuri din lumea întreagă aveau ceva în comun: păreau secvențe accidentale dintr-un film de Anderson.

Koval a început să distribuie fotografiile acestor scene din viața reală pe Instagram, adăugând câteva informații interesante sau scurte anecdote, fără a uita de hashtag-ul #AccidentallyWesAnderson.

Curând a descoperit că și alți oameni s-au alăturat acestui demers, folosind același hashtag, iar astfel, o nouă comunitate s-a născut și s-a dezvoltat rapid. Astăzi, Accidentally Wes Anderson este „o comunitate globală de aventurieri”, conform spuselor lui Koval, care pun poze pe Instagram din locuri inedite din întreaga lume ce împărtășesc estetica lui Wes. Fenomenul apărut pe social media l-a inspirat să publice o carte cu 200 de fotografii ale celor mai frumoase locuri găsite de diverși membri din comunitatea globală AWA.









Fotografiile au fost realizate în aproape 50 de țări, dar niciun loc imortalizat în această selecție nu a apărut vreodată într-un film de Wes Anderson. Koval spune că „nu este doar o carte de călătorii, este un mood board, o formă de evadare din viața de zi cu zi, un moment de bucurie — și sper că inspiră, în aceeași măsură, la aventură și explorare.”

Imaginile din carte provin din diverse colțuri ale lumii, fiecare evocând ceva din atmosfera operei lui Anderson. De la scene perfect simetrice de un albastru strălucitor, la o locuință lacustră părăsită din Perth și până la imaginea Fortului Amer din Rajasthan, cu gardieni îmbrăcați în uniforme albe care supraveghează zona de pe buza unei fortărețe de un galben intens, fiecare fotografie pare că amintește de universul regizorului american.

Cartea a ajuns recent în lista de bestsellers de la New York Times, iar Koval descrie fenomenul cultural legat de apariția aceste comunități virtuale astfel: „AWA este o combinație unică de frumusețe, substanță și context. Este un loc rar în care conversația din jurul subiectului este copleșitor de pozitivă. Cred că motivul pentru care a crescut are de a face cu mai mulți factori, dar unul dintre aceștia ar fi că este deschisă realmente pentru oricine.”

Accidentally Wes Anderson ne satisface nevoia de a descoperi frumusețea și insolitul în viața cotidiană, iar regizorul însuși a reacționat pozitiv când a auzit de existența acestui proiect, surprizându-i plăcut pe inițiatorii lui când le-a dat aprobarea de a-și continua demersul. Mai mult decât atât, Wes a fost dispus să scrie și o prefață pentru albumul publicat la editura Orion.

