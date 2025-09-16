ACTORUL AMERICAN ROBERT REDFORD A MURIT LA VÂRSTA DE 89 DE ANI

Actorul şi regizorul Robert Redfort a murit pe 16 septembrie la vârsta de 89 de ani. Redford a primit de două ori Premiul Oscar, în 1981 pentru regia filmului “Oameni obișnuiți” și în anul 2003, pentru întreaga sa activitate.

Decesul a fost anunțat de către reprezentata sa Cindi Berger, care a precizat că Redford s-a stins în somn, fără a menționa însă cauza exactă a morții.

De-a lungul a peste șase decenii de carieră, Redford a fost una dintre figurile centrale ale cinematografiei americane. Ca actor, a devenit celebru prin rolurile iconice din “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “The Sting” (1973), “All the President’s Men” (1976) sau “Out of Africa” (1985). A fost considerat atât ca un star de box-office, cât și ca un simbol al șarmului masculin de la Hollywood.

Ultima sa apariţie ca actor a fost în “Avengers: Endgame”, în care a reluat rolul secretarului Alexander Pierce şi s-a alăturat altor veterani Marvel, precum Michael Douglas şi Tilda Swinton.

