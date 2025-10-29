ACTORUL DANIEL NUȚĂ, SURPRINS ÎN IPOSTAZE TANDRE CU O CUNOSCUTĂ PREZENTATOARE DE TELEVIZIUNE

Daniel Nuță a fost văzut de paparazzi alături de Diana Bart. Cei doi au fost surprinși în centrul Bucureștiului, în timp ce stăteau pe o bancă, discutau și serveau o cafea.

Actorul și prezentatoarea TV nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, iar la un moment dat au fost fotografiați în timp ce se îmbrățișau și sărutau.

Vezi AICI imaginile cu Daniel Nuță și Diana Bart.

Daniel Nuță este recunoscut de către public pentru rolurile interpretate în serialele Sacrificiul, Adela și Groapa, dar și în producția Netflix Rise of Empires: Ottoman, unde l-a jucat pe Vlad Țepeș. În ceea ce o privește pe Diana Bart, ea este prezentatoare la postul Prima TV.

Diana Bart a divorțat în secret și a dorit să fie rezervată pentru a proteja intimitatea copiilor ei. Ea și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, s-au căsătorit în 2017 și au împreună două fete, Maira și Amina.

Daniel Nuță a format timp de patru ani un cuplu alături de actrița Cezara Petredeanu. La începutul anului, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au păstrat discreția în ceea ce privește despărțirea lor.

În vara anului 2025, Daniel Nuță a fost surprins în aeroport alături de o altă femeie. Cei doi au fost fotografiați de paparazzi în timp ce se îmbrățișau și sărutau, însă relația lor s-a încheiat repede, după cum a dezvăluit actorul.

