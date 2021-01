Adela Popescu, apariție sexy în costum de baie. Burtica de gravidă atrage toate privirile

Adela Popescu se află în această perioadă pe meleaguri însorite, alături de familia sa. Vedeta a luat o pauză pentru a se îngriji de sarcina și nașterea copilului său.

Frumoasa prezentatoare va deveni mămică a treia oară anul acesta. Adela Popescu și Radu Vâlcan mai au împreună doi fii, Alexandru și Andrei, în vârstă de 4 și, respectiv, 2 ani.

Cei patru au fugit de frigul din România și s-au refugiat pe o plajă din Maldive, împreună cu familia Laurei Cosoi. De acolo, Adela a publicat mai multe fotografii cu burtica de gravidă. Deși a trecut deja prin două nașteri, vedeta are niște forme de invidiat. Costumul de baie dintr-o singură bucată îi pune în evidență silueta, dar și burtica de graviduță. „Fetiță? Băiețel?”, se întreabă ea.

Zilele trecute, Adela a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le împărtășește fanilor, cum își petrece timpul departe de România. „După mai bine de două luni în care copiii nu au mers la grădiniţă şi câteva nopţi bune de nesomn şi frământări, am hotărât că ar fi foarte bine să ne relocam pentru o vreme într-o ţară caldă, la malul marii, într-un loc fără oameni, în care copiii să se joace cât mai mult pe afară. Desigur, lista destinaţiilor sigure era destul de limitată, aşa că am ales Maldive. Suntem pe o insulă de nici un kilometru, cu câteva căsuţe pe plajă, cu niciun caz de covid, dar cu distanţare socială inclusă. Mesele de la unicul restaurant sunt împrăştiate pe plajă, iar cele câteva căsuţe au ieşire direct la mare. Am ales să împărţim drumul în două, aşa că am făcut un stop în Dubai.

În privinţa zborului ne-am testat de mai multe ori: un test obligatoriu pcr la plecare, un test rapid la aterizarea în Dubai, încă un test pcr la decolarea spre Maldive, urmând să mai facem unul, tot pcr la întoarcerea în ţară. Toţi. Cumva, tot controlul asta ne-a dat foarte multă linişte. Ne simţim bine, petrecem mult timp afară, copiii fac aerosoli, iar eu stau pe bucăţică de plajă din faţă căsuţei citind şi uitându-mă în larg, cerându-i, peste măsură de des, ajutorul lui Radu, în privinţa copiilor, pe motiv că sunt însărcinată”, a scris ea pe Facebook.