Adela Popescu şi Radu Vâlcan au ales numele bebeluşului

Adela Popescu a ales, împreună cu soţul ei, Radu Vâlcan, numele bebelușui, pe care l-a născut duminică, 11 iulie. Micuțul va purta un nume care începe cu litera A, la fel ca frățiorii săi mai mari.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de tatăl bebelușului.

„Avem emoții. Abia aștept să îi aduc acasă din maternitate, mai ales că și băieții sunt extrem de curioși să îl cunoască. Am ales un nume la fel de frumos ca celelalte. Travaliul nu a fost extrem de lung, cinci ore, dar a fost extenuant. Pentru că a fost copilul măricel, de 3,620 de kg. A primit nota 10 la naștere și totul este foarte bine. Este o combinație între Andrei și Alexandru, e prea mic. Totul este pregătit. Am terminat în timp camera lui și îl așteptăm cu drag”, a spus Radu Vâlcan la un post de televiziune.

„Adela și cel mic se simt foarte bine. Ea se recuperează încet, frățiorii l-au văzut doar în poze, pentru că nu am putut veni cu ei in vizită. De altfel, doar pentru tați sunt permise vizitele, câte 20 minute într-un anumit interval orar. Am rămas la un nume care începe la fel, cu A. Avem și nași, prieteni apropiați nouă”, a mai dezvăluit prezentatorul TV.

Adela Popescu a născut, duminică, a treia oară, un băiețel care a primit nota 10 la naștere.

„S-a înfăptuit! Băiețelul nostru a venit pe lume să ne arate că el face mai mult că zece fetițe.:))) Și face! Că e minunat, a luat notă 10, are 3620 și s-a născut după o agonie de aproape patru ore. Eu nu mă mai satur să îl pup, să îl miros și să îi povestesc despre năzdrăvănii de frățiori ce îl așteaptă acasă. Tati a avut și el voie să ne viziteze 20 de minute cât să ne bucurăm împreună, că și de dată asta, la nașterea lui, la fel că a frățiorilor, plouă.”, a mărturisit artista.