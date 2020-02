Adelina Pestrițu a ajuns numai piele și os! De ce a slăbit vedeta?

Una dintre cele mai urmărite vedete de la noi pe rețelele de socializare și-a surprins fanii după ce la o petrecere a îmbrăcat o rochie mai decoltată, a pus fotografia pe rețelele de socializare și fanii au văzut cât de mult a slăbit. Fanii au taxat-o imediat și chiar dacă i-au scris că este stilată, modernă și frumoasă, unii au pus punctul pe i, “Prea slabă!!!, scuză-mă, dar slăbuță tare se vede”,

“Frumoasă, dar totuși prea slabă”, “prea multe oase” sau “prea slabă…este frumoasă insa este foarte slabă”. Vedetă și soțul ei au fost nașii unui cuplu și au petrecut toată noaptea, publicând fotografii de la petrecere. Mulți i-au apreciat și rochia superbă purtată, alții au admirat cuplul, însă toată lumea a putut observă cat este de slabă fosta prezentatoare de televiziune.

“Adelina muncește foarte mult și uneori sare peste principalele mese, Este mama, soție, femeie de afaceri și influencer și câteodată nu mai are timp să și mănânce. Uneori are ședințe foto și trebuie să schimbe mai mult toalete, trebuie să se macheze, să fie coafată. Adelina se dedică trup și suflet proiectelor sale, filmărilor sau ședințelor foto, recalmelor pe care le face și de aceea a reușit să slăbească atât de mult. Mai este și soție și mama, trebuie să stea și cu copilul”, a povestit pentru Tabu o sursă apropiată vedetei care atunci când mai are puțin timp și pentru ea, încearcă să petreacă câteva zile departe de agitația din viață ei.