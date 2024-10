Adelina Pestrițu, apariție de Oscar la nunta Monicăi Bîrlădeanu. A întors toate privirile

Adelina Pestrițu a avut o apariție de vis la nunta fastuoasă a Monicăi Bîrlădeanu. Influencerița s-a remarcat printre invitați cu o rochie spectaculoasă, într-o combinație de crem cu dantelă neagră.

Rochia de tip sirenă, mulată pe talie și cu o trenă mică, a transformat-o pe Adelina Pestrițu în una dintre cele mai admirate vedete de la eveniment.

​Cu o coafură de inspirație retro, Adelina a bifat un look perfect. Vedeta a venit însoțită de soțul ei, Virgil Șteblea.

Fanii i-au făcut o mulțime de complimente pe rețelele de socializare:

„Doamne, deci există femei frumoase, dar Adelina este o Zeiță! E atât de frumoasă încât nici măcar nu poți fi invidioasă.”

„Reușești să fii cea mai elegantă, la orice eveniment!”

„Doamne, cât de frumoasă ești! Mereu ești elegantă, finuță, ținutele bine gândite și frumos alese”, i-au transmis admiratoarele.

Încă de la început, Monica Bîrlădeanu și Gheorghiță au avut o relație discretă, trăită departe de ochii curioșilor și de rețelele sociale. Nici în privința nunții nu s-a știut mare lucru, plus că, cu excepția primului mesaj în care anunța că are un iubit total necăsătorit, Monica Bîrlădeanu nu a mai vorbit niciodată despre relația pe care o are.

Monica Bîrlădeanu a postat câteva filmulețe pe contul ei de Instagram, în care le arată fanilor cum a fost amenajat Palatul Snagov, acolo unde s-a ținut evenimentul.

”Cum mi-am așteptat oaspeții aseară”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram, alături de imagini din interior. Se poate vedea că totul a fost ales cu mult bun gust.

Sursa: Tabu.RO