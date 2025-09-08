Tabu
PEOPLESlider

ADELINA PESTRIȚU, APARIȚIE REGALĂ! STILUL EI AMINTEȘTE DE ELEGANȚA LUI KATE MIDDLETON

by Andreea Damian
Image default

Adelina Pestrițu a strălucit într-un look regal la prima ediție a The Grand Ball of Princes and Princesses Monte Carlo, desfășurată în inima Moldovei, sub arcadele impunătoare ale Palatului Culturii din Iași.

Evenimentul, organizat sub patronajul Prințului Albert al II-lea de Monaco, a adus la Iași invitați de seamă, rochii de bal spectaculoase și o atmosferă de poveste pentru o seară memorabilă. Pentru această ocazie specială, Adelina a purtat o rochie argintie spectaculoasă, croită impecabil, și o tiara elegantă, care i-a conferit un aer de prințesă modernă.

Imagine

Look-ul ei a amintit multor fani de aparițiile elegante ale lui Kate Middleton, iar comentariile au fost pe măsură:

„Ți s-ar fi potrivit rolul de ducesă 100%”

„Te-ai născut în epoca greșită, ai o eleganță și o frumusețe demne de o adevărată prințesă”

„Ai arătat ca din povești”

„O adevărată prințesă modernă”

„???? Istoria s-a scris în pași de vals… 
În inima Moldovei, sub arcadele impunătoare ale Palatului Culturii din Iași, a prins viață prima ediție a The Grand Ball of Princes and Princesses Monte Carlo sub înaltul patronaj al Printului Albert al II-lea de Monaco @noblemontecarlo — un eveniment de poveste, unde realitatea a îmbrăcat straie regale. ???????? ???????? 
O seară cu parfum de epocă, siluete imperiale și emoții nemăsurate.
România devine, pentru o noapte, capitala eleganței și a visurilor nobile. ????????????
Un debut care va rămâne în istorie… și în inimi.
Un bal de asemenea amploare impunea un dress code pe masura: ball gowns with tiara ????”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Sursa: Tabu.RO

ARTICOLE SIMILARE

Alicia Keys își va publica memoriile într-o carte care va apărea în noiembrie

Andreea Damian

Controversă: produsele lactate fermentate ar putea proteja împotriva bolilor de inimă

realitatea

Ce parfum ți se potrivește în funcție de zodie

Andreea Damian

Scarlett Johansson a spus „DA” a treia oară. Cine e soțul actriței

Tabu Tabu

Diptych Art Space ⎢ „Jurnal din Distopie” de Alexandra Mureșan

Ciocîrlan

Pasiunea secretă a lui Alex Dima când nu e la TV

Tabu Tabu

Scrie un comentariu

Salvează-mi numele, emailul și websiteul în browser pentru următorul comentariu.

@2025 - www.tabu.ro. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign