ADELINA PESTRIȚU, APARIȚIE REGALĂ! STILUL EI AMINTEȘTE DE ELEGANȚA LUI KATE MIDDLETON

Adelina Pestrițu a strălucit într-un look regal la prima ediție a The Grand Ball of Princes and Princesses Monte Carlo, desfășurată în inima Moldovei, sub arcadele impunătoare ale Palatului Culturii din Iași.

Evenimentul, organizat sub patronajul Prințului Albert al II-lea de Monaco, a adus la Iași invitați de seamă, rochii de bal spectaculoase și o atmosferă de poveste pentru o seară memorabilă. Pentru această ocazie specială, Adelina a purtat o rochie argintie spectaculoasă, croită impecabil, și o tiara elegantă, care i-a conferit un aer de prințesă modernă.

Look-ul ei a amintit multor fani de aparițiile elegante ale lui Kate Middleton, iar comentariile au fost pe măsură:

„Ți s-ar fi potrivit rolul de ducesă 100%”

„Te-ai născut în epoca greșită, ai o eleganță și o frumusețe demne de o adevărată prințesă”

„Ai arătat ca din povești”

„O adevărată prințesă modernă”

„???? Istoria s-a scris în pași de vals…

În inima Moldovei, sub arcadele impunătoare ale Palatului Culturii din Iași, a prins viață prima ediție a The Grand Ball of Princes and Princesses Monte Carlo sub înaltul patronaj al Printului Albert al II-lea de Monaco @noblemontecarlo — un eveniment de poveste, unde realitatea a îmbrăcat straie regale. ???????? ????????

O seară cu parfum de epocă, siluete imperiale și emoții nemăsurate.

România devine, pentru o noapte, capitala eleganței și a visurilor nobile. ????????????

Un debut care va rămâne în istorie… și în inimi.

Un bal de asemenea amploare impunea un dress code pe masura: ball gowns with tiara ????”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Sursa: Tabu.RO