ADELINA PESTRIȚU, ÎNTR-O ROCHIE DE 20 KG, ADUSĂ CU ELICOPTERUL LA „BALUL PRINȚILOR ȘI PRINȚESELOR” DE LA MONACO

Adelina Pestrițu a strălucit, la propriu și la figurat, pe covorul roșu al unuia dintre cele mai exclusiviste evenimente mondene: The Grand Ball of Princes and Princesses, desfășurat la Monaco.

Influencerița a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, cu aer regal, care cântărea nu mai puțin de 20 de kilograme. Vedeta a împărtășit pe rețelele sociale detalii din culisele acestei experiențe unice, recunoscând că nu i-a fost deloc ușor să se deplaseze în ținuta impunătoare.

„Cea mai amuzantă parte a fost zborul cu elicopterul, pentru care a trebuit să facem controlul de securitate în aeroport, după ce eram deja aranjați pentru eveniment – exact cum ne vedeți în poze. A fost o experiență memorabilă, atât pentru noi, cât și pentru ofițerii de securitate, dar mai ales pentru cei care asistau, uimiți, la un spectacol pentru care nu plătiseră bilet”, a povestit Adelina, cu umor.

Pe Instagram, aceasta a descris seara ca pe o adevărată poveste de basm: „O seară plină de strălucire și emoție la The Grand Ball of Princes and Princesses, în Monte Carlo. Am trăit un vis în pași de vals, printre rochii fabuloase, zâmbete elegante și oameni care păreau ieșiți dintr-o poveste. O lume în care timpul se dilată, iar detaliile devin amintiri prețioase.”

The Grand Ball of Princes and Princesses este un eveniment anual de prestigiu, organizat de Noble Monte-Carlo, sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert al II-lea. Gala reunește personalități din film, politică, business și cultură, într-un decor inspirat din fastul curților regale.

Ediția din 2025, desfășurată la Sporting Monte-Carlo, a avut tema „Sail into Royalty” și l-a avut ca invitat special pe compozitorul italian Riccardo Cocciante, celebru pentru musicalul Notre-Dame de Paris. Programul a inclus spectacole artistice de clasă mondială, un dineu gourmet semnat de chefi cu stele Michelin și un decor de basm.

