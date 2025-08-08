ADELINA PESTRIȚU, ȚINTA CRITICILOR ÎN ONLINE DUPĂ CE A PUBLICAT O FOTOGRAFIE ALĂTURI DE JENNIFER LOPEZ

Adelina Pestrițu a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a publicat o fotografie cu JLO, realizată la concertul susținut de celebra artistă pe 27 iulie 2025, în Piața Constituției din București.

După show, artista americană s-a întâlnit cu fanii și a făcut fotografii; printre aceștia s-a numărat și Adelina Pestrițu, care s-a pozat alături de celebra cântăreață.

Vedeta nu a publicat imaginea imediat, iar la două săptămâni de la show-ul incendiar, Adelina Pestrițu a împărtășit cu urmăritorii din online fotografia în care apare alături de JLO.

„Mi-am îndeplinit un vis”, a scris Adelina Pestrițu în descrierea imaginii.

Pe lângă comentariile de apreciere, nu au lipsit și vocile critice care susțin că Adelina Pestrițu ar fi apelat la inteligența artificială pentru a realiza poza.

„E fake poza… de ce te minți singură? De ce ai făcut poza asta în AI ca să pari lângă JLO?”, i-a scris o urmăritoare.

Reacția Adelinei nu a întârziat să apară: „Am o criză de râs… Da, cred că o să-l pun (n.r. ChatGPT) să vă răspundă la comentariile astea pline de inteligență.”

Recent, Adelina Pestrițu i-a organizat fiicei sale, Zeny, o petrecere cu tematică inspirată din lumea tenisului. Sărbătorita, care a împlinit 7 ani, a fost în al nouălea cer de bucurie, mai ales că fiecare detaliu a fost gândit în ton cu pasiunea ei.

Petrecerea aniversară a fost organizată alături de o echipă de profesioniști, care au transformat totul într-un eveniment de poveste.

Sursa: Tabu.RO