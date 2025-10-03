ADRIANA BAHMUȚEANU S-A CĂSĂTORIT PENTRU A ȘAPTEA OARĂ!

Adriana Bahmuțeanu a ajuns din nou în fața ofițerului de stare civilă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a renunțat inclusiv la numele care a consacrat-o.

Vedeta și partenerul său, George Restivan, și-au jurat iubire veșnică și au fost declarați, oficial, soț și soție.

Adriana Bahmuțeanu a pășit emoționată în sala de cununii, ținându-l strâns de mână pe iubitul ei. Vedeta s-a îmbrăcat în negru la ceremonie, deoarece căsătoria a avut loc la mai puțin de o lună de la moartea mamei sale.

„Am ținut să facem actele, pentru că mama mea și-a dorit foarte mult ca eu să fiu la casa mea, cununată, cu acte.Astăzi am venit doar să semnăm actele, nu va fi o petrecere, nu va fi o nuntă. Va fi o cununie civilă simplă, formală. Am reprogramat nunta, care va fi o mega mega petrecere, cu toți prietenii, pentru anul viitor. Da, bineînțeles că iau numele soțului”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru WowBiz.

Astfel, Adriana Bahmuțeanu poartă numele Restivan.

Viața sentimentală a Adrianei Bahmuțeanu a fost una tumultoasă. Aceasta a ajuns de 7 ori în fața ofițerului de stare civilă. Prima dată, la doar 18 ani, vedeta s-a căsătorit cu Cosmin Bahmuțeanu, însă a divorțat după 5 ani.

Următoarele căsătorii au fost cu Silviu Prigoană. Cei doi au ajuns pentru prima dată în fața altarului în 2003, apoi în 2004, în 2005 și, pentru ultima dată, pe 7 mai 2009.

În luna aprilie a anului 2023, Adriana Bahmuțeanu a ajuns din nou în fața ofițerului de stare civilă, alături de George Restivan. După un an și câteva luni, cei doi au depus actele de divorț, urmând să se căsătorească iarăși azi, 2 octombrie 2025.

Sursa: Tabu.RO