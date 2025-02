Alex Dobrescu și-a văzut băiețelul, după ce i-a expirat ordinul de restricție. Cum a fost întâlnirea

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit după un an de separare, după ce vedeta a cerut ordin de protecție împotriva tatălui copiilor ei.

Cristina Cioran a postat un video emoționant cu fiul ei, Max. „Atât de tare am așteptat aceste momente! Aș vrea să vă mărturisesc că am oameni lângă mine și am susținători puternici care, atât la Ema, cât și la Max, au fost, sunt și vor fi alături de mine! Vă prezint fotoliul de alăptare și de relaxare, dragoste la prima vedere! ???? Voi ce poziție de alăptare preferați? Pentru mine, aici, pe fotoliu, este cel mai potrivit”, a spus vedeta.

Ziua a fost cu atât mai specială pentru Alex Dobrescu, care și-a cunoscut pentru prima dată fiul, Max, născut de Ziua Îndrăgostiților, și s-a revăzut cu fiica sa, Ema, alături de care a trăit momente pline de emoție.

După luni întregi în care a așteptat cu nerăbdare această zi, Alex Dobrescu a putut, în sfârșit, să-și strângă familia în brațe. Revederea a avut loc chiar de Dragobete, simbol al iubirii în tradiția românească, adăugând o notă deosebită întâlnirii.

Cei doi părinți au petrecut timp împreună cu micuții lor, iar imaginile postate pe rețelele de socializare i-au surprins pe Alex și Cristina alături de fetița lor, Ema, în timpul unei plimbări.

Sursa: Tabu.RO