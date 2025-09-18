ALEX VELEA, REACȚIE NEAȘTEPTATĂ DUPĂ CE S-A ÎNTÂLNIT CU VINCENZO CASTELLANO, FOSTUL SOȚ AL ANTONIEI

Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-au întâlnit la un eveniment monden.

Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună.

Antonia și Vincenzo s-au căsătorit în 2011, când artista era deja o figură cunoscută pe scena muzicală, iar el provenea dintr-o familie cu o situație financiară solidă. După doi ani, au decis să se despartă, iar divorțul s-a oficializat abia în 2020. Cu toate acestea, ei au reușit să păstreze o relație respectuoasă, pentru binele fiicei lor, Maya.

În paralel, Antonia și Alex Velea formează un cuplu din 2012 și au doi băieți împreună: Dominic, născut în 2014, și Akim, născut în 2016. Maya locuiește în Italia, iar mama ei o vizitează cât de des poate. Relația dintre Alex și Maya este una foarte bună, iar cei trei copii cresc într-un mediu armonios.

Întâlnirea dintre Alex și Vincenzo la eveniment a captat imediat atenția celor din jur. Cei doi s-au salutat, și-au strâns mâinile și au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. Fotografii de la paparazzi Wowbiz surprind clar atmosfera cordială dintre ei.

De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya. Pe rețelele de socializare, apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.

