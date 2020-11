Alexia Eram, fiica Andreei Esca, de urgență la spital

Zilele acestea nu au fost roz pentru simpatica fiică a Andreei Esca și a lui Alexander Eram, care a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri. Alexia Eram i-a ținut la curent pe fanii ei de pe rețelele de socializare cu starea sănătății ei, după ce a avut parte de probleme mari cu stomacul.

Iubita lui Mario Fresh și fiica Andreei Esca, Alexia Eram a anunțat pe contul ei de socializare, că în dimineața zilei de vineri a ajuns la medic din cauza apendicitei. Și asta s-a întâmplat pentru că tânăra a avut dureri puternice și insuportabile.

Fiica Andreei Esca a mers să își facă analize iar medicii i-au spus că trebuie să se opereze neapărat de apendicită. “Update-ul zilei de astăzi este să vă spun că azi-noapte m-a durut foarte tare stomacul și burta și am fost să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine. Am ajuns la spital, m-am internat, o să intru mai pe seară la operație, mi-au pus o branulă, au fost drăguti, aștept. Încerc să-mi păstrez optimismul sper să fie bine”, povestea joi și vineri Alexia Eram pe pagină ei de InstaStory. Alexia a povestit vineri că i s-a făcut foame și sete dar nu are voie să mănânce și să bea și nici după intervenție