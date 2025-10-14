ALIN OPREA S-A ÎMPĂCAT CU CEI DOI COPII, DUPĂ 5 ANI ÎN CARE NU ȘI-AU VORBIT

Alin Oprea și-a revăzut copiii, Adrian și Melissa, și a avut ocazia să le spună tot ce avea pe suflet, după ani de tăcere. Relația lor se răcise după divorțul de mama acestora.

Întâlnirea a fost una încărcată de emoții și a reprezentat un prim pas spre împăcare, după multă suferință și neînțelegeri. Artistul spune că, prin iertare, a reușit să vindece rănile trecutului și să redescopere bucuria de a fi din nou aproape de cei dragi.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a declarat Alin Oprea, potrivit Click!.

Alin Oprea s-a declarat profund mândru de copiii săi, pe care îi descrie ca fiind maturi, echilibrați și determinați.

„Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet”, spune artistul.

Un moment care l-a impresionat puternic pe Alin Oprea a fost faptul că cei doi copii au ales să-i respecte în totalitate drepturile asupra bunurilor sale.

„Nu pentru valoarea materială, ci pentru semnificația morală — a fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting, ci doar așteaptă momentul potrivit să renască”, a adăugat el.

După acest prim pas spre împăcare, artistul privește cu optimism spre viitor și crede că relația cu cei doi copii va fi mai puternică.

„Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a mai spus Alin Oprea.

Sursa: Tabu.RO