ALINA EREMIA REVINE LA ACTORIE DUPĂ 9 ANI. ÎN CE PRODUCȚIE VA APĂREA

Alina Eremia va fi din nou pe marile ecrane, în filmul “Ca fetele”, alături de Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Aura Călărașu și Marian Râlea.

După succesul reușit cu „Pariu cu Viața”, unde a avut un rol principal cu ani în urmă, Alina Eremia revine pe marile ecrane. O va interpreta pe Sabina în filmul „Ca fetele”, care se va lansa în cinematografele din toată România începând cu 13 septembrie.

Povestea filmului este despre trei prietene care pornesc într-o aventură. Sabina e o tânără destul de conservatoare, care a trăit foarte mult după regulile societății, a suferit multe dezamăgiri din dragoste, dar nu a renunțat la căutarea unui partener de viață.

„Chiar dacă au trecut nouă ani, am simțit că am reluat lucrurile de unde au rămas în ceea ce privește actoria, pentru că s-a simțit la fel de proaspătă interacțiunea. Am primit vara trecută de la Global un telefon despre un casting pentru un lungmetraj în regia Cameliei Popa. Până în punctul acela, am mai primit invitații să joc și în alte producții, dar din considerente de timp, am refuzat.

Am primit scenariul pentru rolul meu, mi-a surâs, și chiar dacă în continuare programul era unul destul de încărcat, am avut un impuls și o curiozitate mare de a merge să văd despre ce e vorba. Cred că a venit la momentul ideal, când reînviase interesul meu legat de ideea de a juca. Ce m-a atras la Sabina a fost optimismul ei chiar și când șansele nu îi surâd și speranța că dragostea autentică nu e doar o noțiune, ci un lucru tangibil”, a spus artista.

„Este un film frumos, pozitiv, condimentat cu umor și emoție reală. Este o oglindă a societății cu reperele ei actuale și cred că merită să-l vedeți, pentru că perspectiva prezentată va aduce mai multă înțelegere față de femeile din viețile noastre, ce emoții experimentează și să îmbrățișăm cine suntem. – Cum ai descrie-o pe Sabina? – Sabina e o tipă la 35-40 de ani, destul de conservatoare, care a trăit foarte mult în parametrii impuși de societate despre cum ar trebui să se comporte/arate o femeia la vârstă ei.

Deși a suferit multe dezamăgiri din dragoste, caută un bărbat care să-i devină partener în adevăratul sens al cuvântului, să construiască împreună, să o stimuleze și să evolueze în relație. Dacă se aliniază planetele, vedeți din 13 septembrie în toate cinematografele. – Cum a fost colaborarea cu Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu? – Colaborarea cu doamnele Maia, Adriana și Aura a fost excepțională! Sunt efervescente și umplu spațiul cu energia lor. E imposibil să nu te îndrăgostești de ele. Pe lângă talentul imens și profesionalism, sunt foarte calde ca persoane, foarte prietenoase. Ne-am amuzat teribil între secvențe, au o grămadă de povești senzaționale de viață”, a mai precizat Alina.

Artista a terminat Facultatea de Științe Politice, specializarea relații internaționale și Științe Europane. Ulterior, s-a reorientat către actorie și a intrat la UNATC cu media 9.55, a șasea pe listă.

