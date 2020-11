Alina Eremia și iubitul, imaginea sexy cu care au incendiat netul

Ați aflat deja, tot de la noi, că solistă și actrița Alina Eremia a plecat într-o vacanță mult așteptată și relaxantă tocmai în Maldive. Însă fermecătoarea vedetă nu a plecat singură, ci însoțită de nimeni altul decât iubitul ei Edi, cu care a apărut în cel mai recent videoclip al ei.

Se știe faptul că multă vreme fermecătoarea Alina Eremia nu și-a scos în lume iubitul și nici nu l-a arătat pe rețelele de socializare.

Din contra, la evenimente venea mai târziu cu el ca să nu se întâlnească cu ziariștii. Însă lucrurile s-au schimbat, au pozat împreună pentru o revistă glosy și apoi l-a luat partener în cel mai recent videoclip al său. Însă iată că cei doi au plecat într-o vacanță în Maldive și au publicat de acolo imagini incendiare cu ei doi pe plajă. Iar lîngă fotografii actrița și actrița a scris următorul text: “The person that i call when i’m sad and when i’m happy” – “Persoană pe care o sun atunci când sunt tristă sau sunt veselă”. Imaginea a strâns în numai două ore de la publicarea ei aproape 50.000 de aprecieri de la prietenii virtuali care s-au bucurat că preferată lor le oferă imagini cu partenerul ei și instantanee sau imagini din locurile de vis pe unde merg la plimbare.