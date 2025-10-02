ALINA PUȘCAȘ, DIN NOU STUDENTĂ LA 41 DE ANI. CE STUDII A ALES SĂ URMEZE PREZENTATOAREA TV

Alina Pușcaș a revenit la studii și le-a povestit fanilor cum a decurs prima ei zi de facultate.

Prezentatoarea TV a mers la festivitatea de deschidere, iar cu această ocazie, i-a cunoscut pe câțiva dintre cei care îi vor fi profesori în acest an. Vedeta a fost încântată că a făcut acest pas și abia așteaptă să lucreze la primele proiecte și să le ofere fanilor mai multe detalii.

„Gata și prima zi de facultate. Astăzi bineînțeles că nu s-a întâmplat mare lucru. A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.

În același timp, vedeta a ținut să își încurajeze fanii să urmeze diferite cursuri sau să se înscrie la facultate indiferent de vârstă.

„Eu vă încurajez din tot sufletul să faceți în general tot felul de cursuri, tot felul de școli care să vă ajute, să vă satisfacă curiozitatea, să vă îmbunătățiți anumite abilități, să vă exersați memoria, de ce nu”, a mai adăugat aceasta.

Cu ceva timp în urmă, cunoscuta prezentatoare TV a dezvăluit că a decis să se întoarcă pe băncile facultății și că este mai mult decât încântată de decizia luată, optând pentru un master la Universitatea Națională de Arte din București.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a povestit Alina Pușcaș, pe Instagram.

