Alina Pușcaș și-a amânat nunta din cauza infestarii cu COVID-19

După ce o parte din colegii ei de emisiune s-au îmbolnăvit de COVID -19 iată că și vedeta s-a văzut nevoită să se interneze având simptome. Din păcate, Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii pe platourile de filmare unde s-au infestat, ar fi trebuit să-și facă planuri de nuntă, nu neapărat de internare în spital.

Din păcate este adevărat, nu numai Alina Pușcaș a fost infestată cu COVID-19 dar și colegul ei, actorul Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu a fost infestat cu acest virus. Fiul fostului fotbalist se află internat la spitalul “Matei Balş” din Capitală.

Acesta ar fi luat virusul de la Marcel Pavel, în timpul filmărilor din cadrul emisiunii unde participa și el. La radul ei, Alina Pușcaș a declarat, pentru Elle, că a fost infectată cu COVID-19. Această a explicat însă că este asimptomatică, și că se află acum internată la spitalul militar mobil din Otopeni. “Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș.

Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă că atitudine, nu numai că rezultat.Țin să fac această declarație pentru că este prima declarație pe care eu o voi lansa, pentru că da, trebuie să recunosc, am făcut testul ieri și am fost confirmată: sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom”, mai precizează Alina pentru aceeași sursă. Vedetă ar fi trebuit să facă nuntă în următoarea perioada, dar iată că va fi nevoită să o amâne.