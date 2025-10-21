ALINA PUȘCĂU, ADEVĂRUL DESPRE NOAPTEA PETRECUTĂ ALĂTURI DE DAN ALEXA

Alina Pușcău și Dan Alexa au devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare după ultimele episoade din Asia Express 2025.

Cei doi au fost surprinși în momente apropiate, însă șatena a dezvăluit acum adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de fostul fotbalist.

Într-un podcast recent, Alina Pușcău și colega ei de echipă, Cristina Postu, au rememorat experiențele trăite pe Drumul Eroilor și au oferit detalii inedite despre momentele care nu au fost difuzate la TV.

Actrița a povestit că între ea și Dan Alexa s-a creat o conexiune neașteptată, iar una dintre scenele controversate – cea în care l-a mângâiat pe fostul fotbalist în timpul cursei – a fost doar o glumă de moment.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a povestit Alina Pușcău în cadrul podcastului Colegi de Cameră, al celebrilor Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cât despre noaptea în care au fost nevoiți să doarmă în același pat, modelul a povestit cu zâmbetul pe buze că a stabilit limite clare. Cei doi au stat de vorbă până târziu, discutând despre competiție, viață și provocările de pe traseu.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: «Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat». El a zis: «Nu, sora mea». Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la două noaptea că nu înțelegea”, a mai spus actrița.

Sursa: Tabu.RO