Alina Sorescu, prima reacție după ce s-a aflat că divorțează de Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorţează. Se pare că designerul este cel care a inițiat primii pași în ceea ce privește despărţirea de artistă.

Din primele informații reiese că bărbatul și partenera lui nu s-ar fi înțeles în privința copiilor, așa că a cerut o ordonanță președințială, cu scopul de a primi un program de vizită.

Artista ar fi făcut primele declarații cu privire la această solicitare.

„Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru ca, asa cum stiti cu totii, am fost inca de copil un om discret, cu un parcurs serios si m-am tinut departe de scandaluri.

Avand in vedere ca au aparut informatii eronate in presa, este nevoie sa fac o precizare. La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului.

Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum. Le multumesc parintilor mei care sunt alaturi de mine si tuturor celor care in aceste zile mi-au trimis mesaje de incurajare. Alina Sorescu.”, a transmis Alina Sorescu prin intermediul paginii sale de Instagram.

Alexandru Ciucu nu a vrut deloc să comenteze pe marginea acestui subiect. „Nu am nimic de declarat, aș dori să mă înțelegeți si să terminăm conversația acum”, a spus Alexandru Ciucu pentru fanatik.ro.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au cunoscut în 2008. Au împreună două fetițe: Elena Carolina, în vârstă de opt ani și Ana Raisa, în vârstă de cinci ani. În ultima perioadă, însă, au tot existat zvonuri despre un posibil divorț între cei doi.