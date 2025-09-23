ALINA VIDICAN, DE NERECUNOSCUT DIN CAUZA OPERAȚIILOR ESTETICE

Alina Vidican s-a schimbat radical. După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, fosta soție a lui Cristi Borcea s-a dedicat creșterii și educării copiilor, dar și mariajului actual.

Fosta soție a lui Cristi Borcea a investit peste 40.000 de euro pentru mai multe intervenții estetice. Manechiul a trecut prin diverse operații chirurgicale și nu mai seamănă deloc cu femeia cu care afaceristul a fost căsătorit acum câțiva ani.

Alina și-a schimbat nu doar viața, ci și înfățișarea. Ea a trecut de mai multe ori pragul medicilor esteticieni, efectuând atât o operație de mărire a bustului, cât și o rinoplastie. De asemenea, a avut intervenții la nivelul feței.

Și-a injectat pomeții și buzele, schimbarea fiind una care o transformă complet. Alina Vidican a mai pus câteva kilograme în plus, dar păstrându-și o siluetă armonioasă, care se mulează perfect pe hainele pe care le poartă.

Alina este căsătorită cu brazilianul Claude Senhoreti. Cei doi și-au unit destinele în august 2021, evenimentul fiind împărtășit și pe rețelele de socializare.

„Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus fosta soție a lui Cristi Borcea, într-o intervenție de la Pro TV.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea. Era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a declarat soțul Alinei Vidican, Claude Senhoreti, la scurtă vreme după nuntă.

Sursa: Tabu.RO