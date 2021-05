Alina Vidican se mărită cu un milionar american

Alina Vidican l-a dat uitării pe Cristian Borcea. Fosta soție a afaceristului se iubește de ceva vreme cu un milionar american pe care l-a cunoscut în Miami. Decizia a luat-o abia după ce s-a consultat cu Borcea

Americanul este proprietarul unei afaceri de succes din Miami. Alina l-a cunoscut în momentul în care şi-a cumpărat un Ferrari, scrie fanatik.ro. „S-au cunoscut în momentul în care Alina a cumpărat mașina. S-au plăcut, au început să iasă împreună, iar apoi totul s-a transformat într-o relație serioasă”, a spus o sursă din apropierea Alinei Vidican. „Claude este brazilian la origine, e născut în Sao Paulo. A fost căsătorit câțiva ani, a divorțat, și s-a stabilit în Florida”, a adăugat aceeași sursă.





Acum aproape două săptămâni, cei doi au decis să își oficializeze relația, iar Claude, romantic peste măsură, a cerut-o în căsătorie pe Alina Vidican, care acceptat fără să stea pe gânduri: „Alina i-a cerut părerea lui Cristi Borcea, așa cum e normal, având în vedere că sunt, împreună, părinții a doi copii. Cristi nu s-a opus, i-a spus doar să fie atentă și să cumpănească bine decizia și să fie atentă la relația lui Claude cu cei doi copii ai lor”.

Alina Vidican are 37 de ani și este mama a doi copii pe care-i are cu Cristi Borcea, Alexandru (9 ani) și Gloria (6 ani). Cei doi au divorțat acum cinc ani, în momentul în care s-a aflat că Cristi Borcea are o relație cu Valentina Pelinel. După divorț, Alina Vidican a decis să se mute la Miami, loc în care are grijă de cei doi copii ai săi și se ocupă de una dintre afacerile lui Cristi Borcea, restaurantul situat în zona de lux a orașului din Florida.