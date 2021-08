Am exclus 10 alimente obișnuite din dieta mea și mi-a făcut stilul de viață și mai sănătos

Modul de viaţă ne influenţează direct sănătatea. Astfel, abordarea unui stil de viaţă sănătos ar fi primul pas pentru sănătatea noastră. Însă conceptul de „stil de viaţă sănătos” este unul complex şi necesită o concentrare a eforturilor noastre asupra depăşirii unor obiceiuri dăunătoare. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, nu numai lipsa bolilor sau a defectelor fizice.

În timp ce unii ne sfătuiesc să renunță definitiv la carne și să adoptăm un stil de viață vegan, vor exista câțiva care ne vor spune că identificarea unor alternative sănătoase vor fi mai mult decât suficient pentru a trăi mai mult.

Cartofi vs conopidă

Piureul de conopidă este mai sărac în calorii decât piureul de cartofi, iar aceste 2 feluri de mâncare au aproape aceeași nutrienți. Pentru consumatorii pretențioși, se recomandă un amestec cartofi și conopidă într-un raport de 1:1 în care se adaugă câteva ierburi proaspete în loc de sare. În acest fel, veți obține un fel de mâncare clasic, dar mai dietetic.

Făină de grâu vs fasole neagră

Înlocuind făina de grâu cu fasole neagră în produsele de patiserie, veți consuma preparate fără gluten cu o doză suplimentară de proteine. În plus, fasolea este foarte gustoasă, chiar dacă mulți oameni cred altfel. De reținut, calitatea produselor de patiserie nu va scădea. Dimpotrivă, felul de mâncare finit va căpăta un gust foarte interesant și incomparabil.

Salată verde vs spanac

De ce ar schimba cineva un alimente verde cu altul verde? Faptul este că spanacul conține de 2 ori mai mult potasiu, proteine, calciu, fier, niacină și vitamine A, B și C decât orice altă legumă cu frunze verzi. În plus, este bogat în fibre și minerale, inclusiv magneziu și fosfor. Este aproape imposibil să se facă diferența de gust, dar spanacul are o valoare nutritivă mai mare decât salata verde.

Cafea vs cicoare și matcha

Toată lumea bea cafea, dar foarte puțini oameni știu că o cană conține aproximativ 95 mg de cofeină. Consumul excesiv de cofeină poate provoca greață, anxietate, palpitații cardiace și insomnie. Cicoarea te revigorează, dar nu conține cofeină. De asemenea, există matcha, o pudră de ceai verde cu efecte mult mai blânde decât cele ale cafelei. În plus, matcha conține L-teanină, un aminoacid care ajută la reducerea stresului. Din păcate, nu mulți oameni știu despre această băutură sănătoasă.

Chipsuri de cartofi vs naut prăjit

Chipsurile sunt delicioase, dar nu sunt chiar bune pentru sănătatea ta. Deci, cu ce le poți înlocui? Ai fi surprins să afli că năutul prăjit cu condimentele tale preferate are aproape același gust și este la fel de crocant. Această alternativă este, de asemenea, bogată în fibre și magneziu, un mineral important pentru controlul nivelului de zahăr din sânge și pentru funcționarea sistemului nervos.

Carne vs tofu

Tofu este un aliment fabricat din lapte de soia, o sursă excelentă de proteine ​​și conține aminoacizi esențiali. Dacă doriți să renunțați la carne pentru o vreme, acest produs din soia poate deveni un excelent substitut. Tofu este atât de „neutru”, poți pur și simplu să-l marinezi în sosul tău preferat și să obții gustul dorit. Mâncarea în sine este practic lipsită de gust.

Înghețată vs banane congelate

Este greu de imaginat vara fără înghețată. Dar nu este foarte bine să mănânci multă înghețată, deoarece este prea bogată în calorii și conține mult zahăr. Bananele congelate, tocate în blender, sunt un desert ușor, natural, fără zahăr suplimentar sau produse lactate. Această înghețată este delicioasă și suficient de ușoară.

Maioneză vs avocado

Maioneza, pe care mulți o folosesc în felurile de mâncare, este de obicei făcută din ouă, ulei și zeamă de lămâie sau oțet. Dar consumul zilnic de maioneză poate fi rău pentru sănătatea cuiva, deoarece maioneza este deseori bogată în grăsimi saturate. Avocado conține, de asemenea, la fel de multă grăsime, dar este cu totul alt tip. Acest fruct este bogat în grăsimi și nutrienți sănătoși și conține aproximativ 20 de vitamine și minerale.

Făină de ovăz vs quinoa

Atât quinoa, cât și făina de ovăz sunt sănătoase și aparțin unei diete echilibrate și sănătoase. Dar există câteva diferențe: o cană de quinoa conține 8 grame de proteine, în timp ce aceeași cantitate de fulgi de ovăz conține doar 6 grame. Quinoa depășește, de asemenea, fulgii de ovăz în ceea ce privește calitatea proteinelor și conține mai multe fibre. Prin urmare, pentru a vă face dieta mai variată, puteți înlocui terciul de fulgi de ovăz cu terciul de quinoa.

Zahăr vs mere

Sosul de mere poate oferi dulceața de care aveți nevoie, fără calorii suplimentare. În timp ce o ceașcă de sos de mere neîndulcit conține doar aproximativ 100 de calorii, o ceașcă de zahăr poate conține peste 770 de calorii. Diferența este evidentă.