Câtă încredere ar trebui să ai în ChatGPT când vine vorba de sănătate? Într-o perioadă în care inteligența artificială atrage din ce în ce mai mulți urmăritori și devine din ce în ce mai sofisticată pe zi ce trece, am vrut să testez cunoștințele ChatGPT în dermatologie. Așa că i-am cerut sfatul acestui asistent virtual despre cum să-mi îngrijesc pielea, apoi i-am cerut părerea unui dermatolog.

Deși preponderența ChatGPT în viața noastră de zi cu zi este incontestabilă, putem conta cu adevărat pe răspunsurile acestui interlocutor inteligent? Dacă acum se amestecă în toate domeniile, astăzi vom analiza impactul său asupra lumii frumuseții, un sector cu mize colosale, deoarece se așteaptă să ajungă la 580 de miliarde până în 2027, potrivit unui raport al firmei de consultanță McKinsey.

În doar câțiva ani, IA se poate lăuda că a devenit o adevărată pârghie de transformare. A remodelat contururile industriei cosmetice, de exemplu, oferind diagnostice ale pielii și probe virtuale de machiaj sau tunsori, cu scopul unei experiențe aprofundate și din ce în ce mai personalizate. În plus, IA ne poate oferi și răspunsuri și sfaturi, dar care sunt limitele sale în cunoștințele dermatologice? Pot avea încredere în ea și să-mi pun sănătatea pielii în mâinile sale? P

Cum a analizat ChatGPT nevoile pielii mele

„Care este rutina ideală de îngrijire a pielii pentru pielea mea, pe baza acestor criterii: am pielea sensibilă, am rozacee și tocmai am împlinit 30 de ani. Dezvoltați-mi o rutină pentru produse de zi și produse de noapte. Apoi, sugerați-mi câteva produse.”

Vizibil încântat de solicitarea mea, ChatGPT mi-a răspuns: „Vă mulțumesc pentru aceste detalii! Aveți pielea sensibilă cu rozacee și ați depășit recent vârsta de 30 de ani. La această vârstă, începem adesea să ne dorim să prevenim primele semne ale îmbătrânirii, respectând în același timp nevoile specifice ale pielii (calmare, protecție, hidratare). Obiectivul este, așadar, de a întări bariera cutanată, de a calma roșeața legată de rozacee, de a evita iritațiile și de a păstra strălucirea și fermitatea pielii.” Până aici, totul are sens și mi se pare corect. O observație împărtășită și de Dr. Marius-Anton (Toni) Ionescu, dermatolog și director medical al Laboratoarelor Dermatologice Uriage.

Rutina de zi pe care mi-o recomandă ChatGPT

Apoi, ChatGPT a enumerat o serie de produse pe care să le încorporez în rutina mea de îngrijire a pielii în fiecare dimineață: un demachiant delicat, o cremă sau o loțiune calmantă, un ser hidratant și calmant, o cremă hidratantă calmantă și o cremă de protecție solară cu SPF50+.

Dr. Toni Ionescu este de acord, dar adaugă că ChatGPT omite câteva detalii pe care un dermatolog le-ar completa: „Da, acestea sunt absolut principiile de bază pentru acest tip de ten, dar există nuanțe. Cred că un dermatolog ar putea adăuga că demachiantul delicat potrivit pentru tenul sensibil predispus la roșeață nu ar trebui să conțină săpun. Specialistul recomandă o rutină mai scurtă, favorizând produsele 2 în 1: „ChatGPT nu este greșit, în opinia mea, dar cred că creează un fel de ritual japonez. Există creme de protecție solară care sunt hidratante, așa că sărim peste un pas. ChatGPT probabil oferă ce are la îndemână și listează totul. Nu este chiar atât de rău, pentru că listează tot ce s-ar putea aplica. Dar, după aceea, depinde de utilizator să aleagă, în funcție de timpul pe care îl are la dispoziție. În realitate, există încă șanse mici ca un dermatolog să recomande patru produse de aplicat dimineața.”

Produsele recomandate pentru rutina de seară

În ceea ce privește rutina mea de seară, ChatGPT recomandă același demachiant delicat și aceeași cremă calmantă ca dimineața, un ser reparator și o cremă hidratantă hrănitoare.

Și aici, inteligența artificială nu greșește. „Da, e la fel, nu e nimic stupid sau periculos. Aici, de exemplu, nu a recomandat AHA-uri sau retinol, iar acest lucru este foarte bine în răspunsul ChatGPT, deoarece AHA-urile și retinolul sunt ingrediente active iritante pentru pielea cuperozică”, reacționează Dr. Toni Ionescu. El adaugă: „Într-adevăr, puteți folosi dermo-demachiantul potrivit pentru pielea sensibilă predispusă la cuperoză seara. Dacă aveți mai mult timp, puteți aplica serul și spray-ul. Ulterior, și aici lipsesc anumite nuanțe, cum ar fi alegerea unei creme calmante dacă aveți pielea normală spre uscată sau a unei creme bogate dacă aveți pielea foarte uscată.”

Urmând rutina pe care o recomandă, ChatGPT enumeră o serie de sfaturi, aparent personalizate pentru nevoile tenului meu cuperozic:

Evitați ingredientele active iritante, cum ar fi AHA, BHA sau retinolul puternic (cu excepția cazului în care sunt introduse sub supraveghere dermatologică);

Atenție la căldură, produse parfumate, alcool, uleiuri esențiale;

Priviți formule simple, fără supraîncărcare;

Introduceți produsele treptat, unul câte unul, pe parcursul a câteva zile, pentru a testa toleranța.

Și aici îi cer din nou părerea Dr. Toni Ionescu. Dacă interzicerea AHA și BHA este corectă, dermatologul nu aprobă ideea că pielea mea ar putea tolera retinol ușor sau normal. „Retinolul este un derivat al vitaminei A. De obicei, se găsește în formule pentru pielea predispusă la acnee, care nu este o piele sensibilă. Aici, chiar și derivații de retinol, care sunt mai ușori, fie pentru eficacitate peeling, anti-acnee sau anti-îmbătrânire, nu vor fi bine tolerați de pielea cu cuperoză/rozacee. Deci, „evitați retinolul «puternic» ” – nu, aș spune mai degrabă „ evitați retinolul și derivații . Și acest lucru este valabil și sub supraveghere dermatologică: „Pentru pielea cu cuperoză, niciodată. Aici, ChatGPT este nedrept. „Nu aplicați retinol, nici derivați, pe pielea cu cuperoză”, insistă medicul.

Al doilea sfat este validat, la fel ca și al treilea, care vizează formule minimaliste. În cele din urmă, și al patrulea sfat primește aprobarea dermatologului, care nu-și ascunde surpriza: „Nu e rău, sunt surprins! ”

Fiind curioasă, am vrut să merg și mai departe. Așa că am întrebat-o pe ChatGPT ce ingrediente active ar trebui să prioritizez în îngrijirea zilnică a pielii. Iată răspunsul: „ Când ai pielea sensibilă cu rozacee și vrei, de asemenea, să previi primele semne ale îmbătrânirii, provocarea este să găsești ingrediente active eficiente, dar foarte bine tolerate, care să întărească bariera cutanată, să calmeze inflamația, să hidrateze bine, respectând în același timp echilibrul pielii.”

În creștere, IA enumeră mai întâi câțiva aliați calmanți și anti-roșeață pentru mine: niacinamidă (2% până la 5%), Centella asiatică, alantoină, pantenol (provitamina B5), extract de lemn dulce și fulgi de ovăz coloidali/beta-glucan. Apoi, inteligența artificială recomandă ingrediente active hidratante și de întărire a barierei: acid hialuronic, ceramide, scualan și glicerină. Dermatologul adaugă: „OK”.

În cele din urmă, să trecem la produsele anti-îmbătrânire. IA recomandă: bakuchiol, retinaldehidă (retinal), peptide și extracte antioxidante (ceai verde, resveratrol, vitamina E). Din nou, dermatologul aprobă, dar subliniază lipsa avertismentelor privind retinolul și derivații de vitamina A (interziși pentru pielea cuperozică) în timpul sarcinii și alăptării .

Sursa: Tabu.RO