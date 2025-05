Amber Heard, mamă de gemeni! Ce fotografie a postat pe rețelele de socializare

Amber Heard a dezvăluit că a devenit mamă de gemeni, printr-un mesaj emoționant publicat de Ziua Mamei. Actrița a vorbit deschis despre parcursul dificil al maternității și despre împlinirea unei dorințe profunde, într-un moment de o sensibilitate rară, care a atras reacții puternice din partea fanilor din întreaga lume.

Amber Heard a împărtășit cu emoție vestea nașterii gemenilor săi, o fetiță și un băiat. Actrița a dezvăluit că i-a adus pe lume pe Agnes și Ocean într-o postare pe Instagram, publicată cu ocazia Zilei Mamei. Vedeta este acum mama a trei copii – ea mai are o fiică, Oonagh, în vârstă de patru ani.

Anunțul a fost făcut printr-o imagine tandră cu piciorușele nou-născuților.

„Ziua Mamei 2025 va fi una pe care nu o voi uita niciodată. Anul acesta sunt extrem de încântată să sărbătoresc împlinirea familiei pe care m-am străduit să o construiesc ani de zile. Astăzi anunț oficial vestea că am primit gemeni în gașca Heard. Fiica mea, Agnes, și fiul meu, Ocean. Când am născut prima mea fetiță, Oonagh, acum patru ani, lumea mea s-a schimbat pentru totdeauna. Credeam că nu aș putea exploda de mai multă bucurie. Ei bine, acum explodez de trei ori!!! Să devin mamă singură și în propriile mele condiții, în ciuda propriilor provocări legate de fertilitate, a fost cea mai umilitoare experiență din viața mea. Sunt veșnic recunoscătoare că am putut alege acest lucru în mod responsabil și grijuliu. Tuturor mamelor, oriunde v-ați afla astăzi și oricum ați fi ajuns aici, familia mea de vis și cu mine sărbătorim alături de voi. Cu dragoste mereu, A.”, a scris actrița.

Amber anunțase că este din nou însărcinată, cu gemeni, în luna decembrie. Atunci, reprezentantul ei a transmis publicației People că sarcina era într-un stadiu incipient și că actrița era extrem de fericită atât pentru ea, cât și pentru fiica ei, Oonagh Paige.

Sursa: Tabu.RO