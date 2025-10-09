AMESTECUL DE AUR PENTRU IMUNITATE

Fiind perioada în care toată lumea se confruntă cu gripă sau răceală, Elwira Petre a împărtășit cu fanii săi rețeta pentru amestecul pe care îl bea pentru a-și crește imunitatea.

„Suntem într-o perioadă în care toată lumea se luptă cu răceli, gripe, viruși. Și noi am trecut recent prin gripă și recunosc că ne-am simțit foarte rău. Cu «ocazia» asta am hotărât totuși să mă-ntorc la remedii naturiste pentru imunitate, m-au ajutat în fiecare an. Nu știu de ce anul asta nu am făcut mixtura asta mai devreme! Dar… mai bine mai târziu decât deloc. Împart mai jos cu voi rețeta, să fie cu boost pentru toată lumea. Începem!”, a scris Elwira Petre pe contul de Instagram.

Cei care vor să prepare mixul au nevoie de ghimbir și turmeric proaspăt, lapte de cocos, apă plată, piper, lămâi, miere și scorțișoară. Toate ingredientele se pun în blender și se amestecă. Apoi se fierbe 10 minute și se adaugă zeamă de lămâie. La final se pune și miere.

„Punem în blender:

Ghimbir și turmeric proaspăt, le găsiți la Lidl. Eu pun cam 400g.

O cutie/ conservă de lapte de cocos

Un pahar cu apă plată

Un pic de piper

Opțional puteți adăuga și 1,5 linguriță de scorțișoară

Le blenduim bine împreună, apoi fierbem amestecul la foc mic 10 minute.

Adăugăm zeama a 3 lămâi

Și strecurăm.

La final, după ce lichidul se răcește adăugăm aproximativ 200 ml de miere de calitate.

Eu o stochez în sticla sau borcan, la frigider.

M-am obișnuit să o prepar în weekend, o sticlă ne ajunge o săptămână întreagă la toți patru (fetele beau doare câte o gurița mica???? li se pare că este prea iute).

Eu beau în fiecare zi câte 50-100 ml”, scrie soția lui Mihai Petre pe Instagram.

Efecte și beneficii:

– Activează circulația și claritatea mentală

– Întărește imunitatea și crește rezistența la viroze

– Stimulează digestia și accelerează metabolismul

– Curăță ficatul și sângele de toxine

– Reduce inflamațiile din organism

– Ajută la eliminarea excesului de mucus

– Dă energie și vitalitate pe tot parcursul zilei.

Contraindicații:

???? Nu este recomandat persoanelor cu ulcer gastric, gastrită hiperacidă sau reflux gastroesofagian (din cauza ghimbirului și a curcumei).

???? Evită în caz de alergie la miere, lămâie sau curcuma.

???? Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să consulte medicul înainte de consum.

???? Nu se recomandă copiilor sub 3 ani.

Sursa: Tabu.RO