Amina Muaddi, creatoarea de pantofi cu origini românești, are o poveste de viață ca în filme

Amina Muaddi are 32 de ani, este designer de pantofi și creațiile ei sunt purtate de vedete precum Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley sau Kendall Jenner. Puțini știu că Amina a crescut călătorind între Iordania, România și Italia, căci mama ei este româncă iar tatăl iordanian. Părinții s-au cunoscut în țară noastră, unde tatăl ei de origine iordaniană a făcut studiile. S-au îndrăgostit iar după ce a terminat facultatea s-au mutat în Iordania. Tânăra a povestit că se simte în aceeași măsură și iataliancă pentru că a trăit primii șapte ani în Iordania, apoi nouă ani în România, iar de la 16 ani locuiește în Italia.

Din păcate, diferențele culturale i-au făcut să se despartă pe părinții ei că femeia nu s-a acomodat cu stilul de viață de acolo, ea fiind o tipă obișnuită și liniștită. A stat cinci ani închisă în casă pentru că nu i plăcea să iasă. La un moment dat a luat-o pe Amina și a fugit în Romnaia, spunând că pleacă în vacanță. Au plecat de tot și o vreme au locuit în București, apoi la Focșani, după care au plecat la sora mamei Aminei în Italia. S-au mutat în Brescia, apoi în Milano unde Amina a absolvit Institutul European de Design, tânăra știind de mică ce voia să facă, căci visul ei era să lucreze în modă. Și asta pentru că de adolescentă urmarea cum se îmbrăcau, încălțau și machiau femeile din jurul ei. “Am vrut să fac pantofi pentru că asta îmi plăcea cel mai mult. Când eram mică îi furăm mamei pantofii – chiar am încercat să ies din casă cu pantofii ei cu platforme, dar am fost prinsă la timp și întoarsă din drum. Vreau să spun că nu m-am trezit într-o zi din senin că vreau linia mea de pantofi. Am știut mereu ce vreau să fac. Câteodată oamenii se tem să-și urmeze visele, dar eu mi le-am urmat cu strășnicie”, a povestit tânăra într-un interviu.

Amina și-a urmat visul și a descoperit ce se dorește. A lucrat pentru Uomo Vogue și GQ SUA și s-a specializat în pantofi speciali care azi îi poartă o mulțime de celebrități din lume. S-a mutat la Paris unde a colaborat cu francezul Alexandre Vauthier la lansarea liniei sale de încălțăminte. Acum are propria să linie de pantofi de care este foarte mândră și pe care ii iubește. Aceștia sunt în tendințe, sunt de calitate, fini și sunt purtați de vedete. Are o linie specială de pantofi cu tocuri speciale și este fericită că i s-a împlinit visul. Anul trecut a fost demnata desinerul de pantofi din 2019 și mai are tot timpul în față să facă ce i place.