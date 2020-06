Ana Morodan și-a lansat o nouă colecție… de sacoșe

În plină pandemie și izolare, contesa digitală a fost destul de energică. Ana Morodan a avut mai multe idei pe care le-a și pus în practică și le-a prezentat apoi fanilor săi. Și a fost foarte activă pe rețelele de socializare unde și-a publicat fotografii cu mai toate accesoriile pe care le puteți găsi pe internet de vânzare.

Lunile de izolare nu au făcut-o pe celebra Ana Morodan să stea deoparte și să nu muncească, ci din contră. După ce a lansat niște salopete pentru yoga de mai multe culori, în jur de 10, care erau și fosforescente, contesei digitale i-a mai venit o idee. Și anume să lanseze niște sacoșe de cumpărături cu diferite inscripții cât de cât haioase. Astfel că vedeta s-a fotografiat cu o serie de astfel de

genți cu inscripții care sunau cam așa: “Tot ce e înăuntru e mai ieftin decât psihiatrul” și pe a două scria “Cumpără acum și plângi mai târziu”. Este foarte mândră de această colecție și lîngă imaginile cu sacoșele a scris următorul text: “În cinstea deschiderii mall-urilor și din dorința tuturor de a folosi mai puțîn plastic, behold the two #MorodanShop shopper bags. Entirely made în România, pot fi folosite pe post de sacoșă de cumpărături, geantă chic sau obiect cu care să-i dai una amantului dacă te enervează”, a scris vedeta. Cine dorește poate intră pe site ul vedetei și își poate cumpără sacoșele cu 86 de lei sau alte produse.