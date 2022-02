Anamaria Prodan a cheltuit o avere ca să obțină o dantură de lux

Aspectul fizic este cartea ei de vizită, iar dantura este pe primul loc la Anamaria Prodan. Vedeta este destul de exigentă cu zâmbetul ei, motiv pentru care a apelat la cei mai buni specialiști.

Anamaria Prodan este printre primele vedete care au apelat la înfrumuseţarea dentară cu ajutorul faţetelor. Celebra impresară de fotbal nu avea probleme grave, însă îşi dorea un surâs perfect, motiv pentru care a apelat la un specialist în estetică dentară.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ANAMARIA PRODAN (@anamariaprodanreghecampf)

„Voiam să am dinţii perfecţi şi un pic mai mari, pentru că ai mei erau destul de micuţi, aşa că l-am rugat pe doctorul Yazan Aq să mă ajute. Acum sunt foarte mulţumită”, a spus Anamaria Prodan. Cam 15.000 de euro a costat-o întrega procedură, însă banii nu sunt o problemă pentru ea.

Anamaria Prodan a reuşit să slăbească 17 kilograme în toată telenovela divorţului de Laurenţiu Reghecampf.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat pentru Click! Anamaria Prodan.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ANAMARIA PRODAN (@anamariaprodanreghecampf)

La 55 kg îi vin haine măsura S sau chiar XS de la anumite firme.

Anamaria Prodan a fost inclusă anul acesta în topul celor mai bogați 300 de români, făcut de revista Capital.

Anamaria Prodan se bucură de o avere la care puțini pot să viseze. Pe lângă mai multe afaceri care îi merg foarte bine, aducându-i câștiguri importante, impresara a moștenit și o sumă importantă de bani de la mama sa, care a murit în 2018.