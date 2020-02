AnaMaria Prodan a primit un cadou în valoare de 20.000 de lire! Cine i l-a dăruit?

Impresară şi om de televiziune, în ultima vreme AnaMaria Prodan (47 de ani) a fost mereu pe prima pagină a ziarelor mai ales pentru faptul că are o familie frumoasă răspândită peste tot în lume. Joi, vedeta s-a întâlnit cu prietenii ei pentru a le oferi noutăţi din viaţa ei, prilej cu care ne-am întâlnit şi noi. Inainte de a vorbi cu impresara, soţul acesteia, antrenorul Laurențiu Reghecampf (44 de ani) i-a trimis printr-un prieten un cadou de 20.000 de lire şi anume un inel superb pe care vedeta l-a alăturat colecţiei sale de bijuterii.

Am vrut să aflăm care este suma tuturor bijuteriilor purtate şi am aflat că dacă se pun la socoteală hainele de firmă, blana pe care o poartă, butonii, cesul, brăţările şi telefonul placat cu pietre preţioase, totul ajunge la peste 100.000 de euro. O sumă colosală pe care vedeta o face în mai puţin de o lună. Am vrut să-i aflăm secretul tonusului de invidiat pe care îl are şi iată ce ne-a declarat. “Iubesc şi sunt iubită, am o carieră de vis şi ăsta este secretul meu. Fac sport dar şi mănânc, am o balanţă în toate. Am aajuns la un nivel în care călătoresc, îi pot lua pe ai mei cu mine şi le arăt şi altora cum se gestionează vieţile copiilor nu numai ale noastre. Sunt sinceră cu mine dar şi cu ceilalţi, dar am şi denaturant adevărul ca să nu rănesc”, a povestit AnaMaria Prodan exclusiv pentru Tabu.

Cât despre familia ei, AnaMaria ne-a povestit că în ultima perioadă vrea să se ocupe de copiii ei şi să le facă un viitor şi să-i ajute să se realizeze pe plan profesional. “În următorul an trebuie să mă ocup îndeaproape de carierele copiilor mei. Rebeccăi vreau să-i deschid o afacere în zona fasion în România, Bebe e fotbalist, are contract nou, Luca merge pe tot ce înseamnă psihologie iar Sara face baschet. Când am o clipă liberă îmi place să stau să cu familia mea şi să mă încarc de energie, ceea ce se vede şi în reality-showul pe care îl fac”, a mai povestit vedeta în exclusivitate pentru Tabu.