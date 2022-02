Anamaria Prodan, reacție de milioane după ce Reghe a fost făcut „preș”, umilindu-se pentru favoruri sexuale: „Îmi e și milă, și silă! Hal de bărbat!”

Încă un motiv pentru Laurențiu Reghecampf să bage capul în pământ! Din păcate, va rămâne ca struțul pentru că dovezile dragostei cu năbădăi și combinația nocivă cu „studenta de la Cambridge” Corina Caciuc au transpirat în spațiul public.

Lumea mondenă vuiește după ce în presă au apărut o parte din mailurile pe care cei doi iubi le-au schimbat de-a lungul relației furtunoase. Mailurile făcute publice de strictsecret.ro arată o față necunoscută de public a marelui Reghecampf – un bărbat umil, sec, dispus să-și părăsească soția și copiii pentru o femeie care se oferă pe tavă, gata să-i stea „în genunchi” dacă îi prezintă dovezile divorțului din State de Anamaria Prodan. Mai presus de toate, mail-urile făcute publice arată un bărbat umilit și disperat. Totul, pentru favoruri sexuale!

Contactată de realitateasportiva.net, Anamaria Prodan s-a arătat oripilată de bărbatul cu care și-a împărțit viața și alături de care își creștea copiii.

„Ferească Dumnezeu de așa ceva! Zic sa-l ignoram pe Reghecampf complet și pe amanta sa și să ne vedem de viața noastră frumoasă. Fiecare pasare pe limba ei piere, cum piere si Reghecampf încet, dar sigur. Îmi e mila, silă și jenă de jena lui. La amanta mă așteptăm și ne așteptăm toți sa stea în genunchi, dar la el să ajungă în asemenea hal e jenant pentru noțiunea de bărbat.

Este un bărbat prea mic ca noi să-i dăm atenție iar în lumea lui nu are nevoie de performante foarte mari sau articole în presa… are nevoie doar de femei care în timp ce el cotește actele de divorț… să-l… aranjeze. Ce să zic? Ce reacție să am? Doar una de silă totală și eu și copiii mei! E greu cu cei mici de înălțime… tragi de ei ca de elastic să-i înalți, să-i duci în vârful piramidei și ei revin tot ca elasticul la micimea care i-a consacrat…

Lăsați-l pe Reghecampf să-si învețe fotbaliștii cum stau femeile în genunchi în timp ce ei citesc acte de divorț. La asta se pricepe senzațional. Să-i fie rușine că încă trăiește și respiră! Să vedem după filmulețe cu bărbați, poze din cluburi de streaptease sau unde sunt făcute mesaje de supt, porecle fabuloase, cum se uită în ochii oamenilor, în ochii jucătorilor de fotbal, în ochii celor ce conduc fotbalul, dar mai ales în ochii copiilor lui!”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Sursa: Realitatea Star