Anca Alexandrescu aruncă BOMBA: Sistemul mă vrea eliminată! Am devenit inamicul public numărul 1. Merg mai departe, nu răspund valului de ură

Anca Alexandrescu a transmis un mesaj clar după declarațiile recente ale Anamariei Gavrilă, șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), privind o postare controversată din campania electorală. Jurnalista a subliniat că a primit explicațiile acesteia și a apreciat gestul de asumare. Potrivit realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, sistemul a pus la punct o strategie menită să o discrediteze.

Într-un mesaj transmis public, Anca Alexandrescu a reiterat implicarea sa și a colegilor de la Televiziunea Poporului și Realitatea PLUS în apărarea valorilor pe care le susțin, evidențiind sacrificiile făcute în ultimele luni.

„Nu cred că e vorba de autoritate, cred că este vorba de poporul român. Pentru asta, Televiziunea Poporului, Realitatea PLUS, și eu, și tu, și toți colegii mei, toți operatorii de la Realitatea PLUS, am pus la bătaie în aceste trei luni tot ce am avut noi mai bun. Ne-am lăsat și familiile în weekend-uri, n-a plecat nimeni în vacanță, toată lumea a stat și a apărat statul de drept, așa cum a putut fiecare. Sigur că încercările de acum ale sistemului sunt evidente. Eu nu mă supăr pe susținătorii domnului Călin Georgescu care mă atacă, mă acuză de trădare și de tot felul de lucruri după ce au văzut diverse emisiuni croșetate la alte posturi de televiziune care fac jocuri ascunse și au scopuri politice, având în spate un întreg sistem care a stat la masă cu Statul Paralel…așa cum am arătat de cinci ani de zile în emisiunile mele, pentru alegătorii domnului Georgescu, eu voi întoarce și celălalt obraz pentru că lupta noastră și scopul nostru este ca acest val suveranist să meargă mai departe! Să nu moară acest val! Am spus de la început că eu susțin aceste principii, am dovedit-o în 5 ani de zile.

Doamna Anamaria Gavrilă ne-a trimis, ieri dimineață, acea postare de pe TikTok din campania electorală, nici n-am știut că există acea postare. Unii au spus, în paranteză fie vorba, că vezi, doamne, când a fost cu domnul Simion, săptămâna trecută i-am pus niște întrebări răutăcioase. Habar n-aveam că există această postare. I-am răspuns instant doamnei Anamaria Gavrilă care și-a cerut scuze pentru acea postare.

Nu mă afectează cu absolut nimic, trec peste, oricum suntem în perioada postului Paștelui și trebuie să iertăm și să fim înțeleși. Eu am zis să nu judec oamenii pe care nu-i cunosc. Din acest motiv se teme sistemul de mine…pentru că eu îi cunosc pe toți despre care vorbesc și despre am adus probe. De asta le este frică de mine și am devenit inamicul public numărul unu după ce l-au pus la pământ pe Călin Georgescu, poate chiar și cu valul susținătorilor săi. O să explic imediat de ce…pentru că eu știu lucruri și pot dovedi lucruri și am adus dovezi concrete. Asta este disperarea sistemului de a se întoarce la butoane și de a lua ce au pierdut în acești ani de zile pentru că ei trebuie să șteargă niște urme.

Cine a vândut țara și cine a trădat țara sunt chiar exact aceste personaje. Spuneam, că poate că sunt vinovați și susținătorii domnului Georgescu pentru modul în care am ajuns. Vreau să-i întreb pe toți, toți așteaptă azi un mesaj de la domnul Călin Georgescu să le arate calea. Le-am redat joi ultimul mesaj pe care Călin Georgescu l-a avut după decizia CCR, care din punctul meu de vedere a fost extrem de clar și am să le arăt de 100 de ori, poate lumea va înțelege. Oamenii nu trebuie să aștepte să le spună Călin Georgescu ce să facă. S-a mai gândit vreunul dintre acești oameni, pentru că alegerile sunt pe 4 mai, nu sunt mâine, ce se întâmplă cu familia Georgescu? Cu doamna Cristela Georgescu și domnul Călin Georgescu? S-a mai gândit vreunul ce se întâmplă cu dosarele lor, cu viața lor? Toți sunt preocupați acum să li se spună, să li se dea direcția, pe cine să voteze mai departe și pe cine să susțină. Sunt convinsă că suveraniștii adevărați vor ști ce au de făcut. Știu că există dubii și că a reușit sistemul să bage zâzanie în grupul suveranist.”, a transmis jurnalista Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu are un mesaj și pentru susținătorii lui Călin Georgescu:

„Dar, repet, unde sunt Cristela și Călin Georgescu? Unde sunt cei care îi ridicau în slăvi? Repet, se mai întreabă cineva ce se întâmplă cu ei, cu starea lor? Se întreabă cineva că poate, dacă astăzi domnul Călin Georgescu ai ieși și ar susține pe cineva, nu ar fi chemat din nou de procurorul Marius Iacob și băgat la pușcărie? Așa cum domnul Iacob a făcut cu alții, fără niciun fel de probă. La asta, oare, se gândesc susținătorii domnului Georgescu? Până la alegerile din 4 mai, mai este suficient timp. Nu pot să fiu de acord cu cei care denigrează, cu cei care aruncă cu noroi, care se grăbesc să pună etichete fără să cunoască oamenii și se duc pe acest val. Am învățat un lucru în ultimul an, nu mai judeca fără să cunoști omul, așteaptă să vezi. Cerne informațiile și decide apoi, după ce vei fi sigur. Am pățit-o de foarte multe ori, nu este prima oară când trăiesc acest val de „hate”, ca să-i spun așa. Eu voi merge mai departe cu fruntea sus și voi susține în continuare valul suveranist. Nu este vorba despre oameni, nu este vorba despre personaje, este vorba despre niște idei, un curent care trebuie dus mai departe și sunt convinsă că domnul Georgescu, sub o formă sau alta, va găsi calea să comunice cu oamenii. Presiunea nu trebuie să fie asupra dânsului și a doamnei Cristela, acum. Trebuie să-i înțelegeți că trec printr-o perioadă complicată. Atât de repede ați uitat de ei? Diseară de la ora 21:00, voi discuta pe larg despre aceste lucruri și în contextul internațional, pentru că ceea ce se întâmplă în Serbia nu este pro Uniunea Europeană și ceea ce se pregătește în alte capitale este foarte interesant. Acest val suveranist nu va muri nici acum, nici peste 6 luni, nici peste 5 ani. Va mai dura încă 20 de ani de acum înainte pentru că ce au reușit să facă acești globaliști, deja oamenii au înțeles și nu vor mai da înapoi, nu se vor mai intimida.

Mă bucur că au ieșit 10.000 de oameni care spun că sunt pro europeni, dar m-aș fi bucurat mult mai tare dacă ei ar fi fluturat steagul României, în primul rând. Toți suntem europeni pentru că facem parte din Uniunea Europeană, nu se mai pune problema să fie altfel, ci se pune problema dacă stăm cu fruntea sus sau în genunchi, așa cum am stat până acum. Eu una vreau să stau în continuare cu fruntea sus și voi merge mai departe pe acest drum și în instanță voi rezolva problemele cu toți cei care mă jignesc și spun minciuni despre mine.”