Anca Dumitra, actrița din las Fierbinţi, a născut, dar nu a dezvăluit sexul bebeluşului

Anca Dumitra a adus pe lume primul ei copil. Actrița din Las Fierbinți a fost foarte discretă în ceea ce privește sarcina și nu a dezvăluit nici până acum sexul bebelușului.

În cursul zilei de miercuri, 18 septembrie, cei doi și-au cunoscut bebelușul. Amintim că Anca Dumitra a anunțat că e însărcinată în luna aprilie, atunci când a postat și primele imagini în care s-a afișat cu burtica de gravidă.

Frumoasa actriță care s-a căsătorit cu Manfred Spendier, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste la finalul lui 2022, iar anul trecut s-a cununat religios cu acesta și-a cunoscut, recent, bebelușul.

Sarcina Ancăi Dumitra a fost una fără probleme, iar când era în luna a șasea, actrița dezvăluia că se simte perfect și nu are nicio stare de rău.

”Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…) Am fost împreună (n.r. ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra, într-o emisiune TV.

Cu ceva vreme în urmă, în cadrul unui interviu, Anca Dumitra a dezvăluit că este mai împlinită ca niciodată lângă soțul ei, Maferd Spendier. Actrița, care a fost mereu discretă cu viața personală, a dezvăluit că amândoi sunt dezinhibați și se asemănă destul de mult.

„Vă spun eu, vorba aceea din politică, merge bine totul. Suntem de ceva timp. Ceva ani, ceva timp. Eu sunt destul de discretă așa și totuși surprinzătoare. Dar nu știu ce să zic, decât enjoy the time. Nu sunt foarte confortabilă în postura de a mărturisi așa chestii personale.

În confortul casei suntem amândoi dezinhibați, nu există timiditate acolo. Însă, în societate, da, se poate poate ca el să fie un pic mai timid. Eu sunt mai vulcanică, cred. Ne asemănăm destul de mult’’, spunea Anca Dumitra în cadrul unei emisiuni TV.

