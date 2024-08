Anca Dumitra arată superb în ultima lună de sarcină. Când va naște actrița

Anca Dumitra este însărcinată în aproape 9 luni cu primul ei copil. Actrița din Las Fierbinți a mărturisit că va naște după 31 august, astfel că se află pe ultima sută de metri cu nașterea.

Actrița în vârstă de 36 de ani și-a făcut o ședință foto în curte, îmbrăcată cu o rochie albă și purtând bucle lejere. Vedeta își expune mândră sarcina avansată.

Manfred Spendier, soțul Ancăi, a fost în culmea fericirii atunci când a aflat că va deveni tată. Anca a mărturisit recent că nu a avut o sarcină prea grea și că, în general, s-a simțit bine, profitând de orice moment din această perioadă de șase luni.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…)

Am fost împreună (n.r. – ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra, într-o emisiune TV.

Actrița a dezvăluit că ea și soțul ei s-au întâlnit prin intermediul unei cunoștințe comune, iar lucrurile s-au legat rapid între ei, chiar dacă ea nu intenționa să aibă o nouă relație.

Diferența de vârstă destul de mare dintre milionar și Anca Dumitra a contribuit, se pare, la consolidarea relației lor de iubire. Între cei doi există o deiferență de 11 ani, actrița având 36 de ani, iar afaceristul 47.

Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, vestea că vedeta este însărcinată fiind făcută chiar de ea, pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe imagini cu burtica de gravidă.

