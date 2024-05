Anca Lungu, apariție răvășitoare alături de soțul ei la Cannes 2024

Anca Lungu și soțul ei, omul de afaceri grec Harry Arampatzis, au apărut împreună la Festivalul de Film de la Cannes 2024, care se desfășoară anul acesta în perioada 14-25 mai.

Fosta prezentatoare tv a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Aceasta a publicat pe Facebook câteva imagini prin intermediul cărora și-a anunțat prezența pe covorul roșu de la Cannes 2024.

Anca Lungu și Harry Arampatzis au luat parte la premiera filmului românesc „Trei kilometri până la capătul lumii”, unde au fost fotografiați de Alex Roșu. Îmbrăcată într-o rochie neagră, foarte elegantă, fosta prezentatoare de știri s-a declarat încântată de experiența trăită la festival.

„Ieri am participat pentru prima dată la premiera unui film aflat în competiția oficială de la Cannes. Am fost alături de echipa filmului românesc Trei kilometri până la capătul lumii și am trăit alături de ei toate emoțiile unui astfel de eveniment. Am fost atât de emoționată, încât nu m-am oprit pentru o fotografie pe covorul roșu al festivalului, dar am fost atât de norocoasă, încât să fiu surprinsă de prietenul nostru Alex Roșu în fața hotelului Carlton, locul din care am fost preluați de mașinile oficiale ale festivalului. E o amintire pe care o voi păstra cu drag în suflet. M-am revăzut cu oameni pe care îi apreciez și am văzut un film care m-a emoționat profund”, a transmis ea.

Despre soțul ei, fosta prezentatoare de la Antena 1 a declarat că s-a arătat și el încântat de filmul românesc văzut la Cannes. „I-a plăcut mult @treikilometri până la capătul lumii și a apreciat în special capacitatea regizorului de a pătrunde în intimitatea personajelor sale.

A fost impresionat și de jocul excelent al actorilor români. La două zile după premiera de la Cannes încă mai dezbatem pe marginea subiectului, iar acesta este pentru noi un indicator important al unui film bun. Pentru mine, pasiunea aceasta s-a născut în copilărie. Tatăl meu s-a ocupat mulți ani de cinematografele din județul Suceava, așa că pot spune, fără să exagerez, că am copilărit printre proiecții. Păstrez și acum obiceiul de a merge la cinematograf și se pare că mi-am găsit partenerul. Filmele sunt, cu siguranță, una dintre plăcerile care ne apropie. Mâna sus dacă și tu ești cinefil! Care e filmul care te-a impresionat în ultima vreme?”, a mai transmis Anca Lungu.

Sursa: Tabu.RO