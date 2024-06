Anca Țurcașiu a devenit bunică de fetiță

Bucurie mare în familia Ancăi Țurcașiu! Vedeta a devenit bunică, după ce nora acesteia a născut o fetiță.

​Vestea a fost dată chiar de Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare, unde a anunțat cu mare bucurie că nora sa a născut o fetiță și a făcut public numele acesteia, Zoe, aducând multă bucurie în familie. Entuziasmul a fost împărtășit de cei doi părinți și de fanii Ancăi Țurcașiu, care au felicitat-o imediat.

„Acesta este un anunț oficial! De azi-noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a transmis Anca Țurcașiu online.

În 2022, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, făcea pasul cel mare și ajungea în fața ofițerului de Stare Civilă alături de Andreea, fata care i-a furat inima. Cei doi și-au unit destinele și în fața Domnului, iar la începutul acestui an anunțau sarcina. Acum, Andreea a născut, iar întreaga familie este în culmea fericirii.

Deși are o relație bună cu fiul ei și partenera acestuia, Anca Turcșiu susține că nu s-a implicat niciodată în relația lor.

„Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, declara Anca Țurcașiu.

Sursa: Tabu.RO