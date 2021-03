Anca Țurcașiu arată fabulos la aproape 51 de ani! Câte kilograme are, de fapt?

Anca Țurcașiu arată uluitor la cei aproape 51 de ani. Nu își ascunde vârsta, ba din contră, o spune destul de mândră atunci când este întrebată câți ani are. Și asta pentru că Anca Țurcașiu arată fenomenal de bine, având greutatea unei puștoaice.

Secretul ei îl știe cam toată lumea. Vedeta face sport, are un regim alimentar foarte sănătos și e foarte disciplinată.

„Am renunțat la multe alimente, am rămas cu legume și pește. Când vin de la sală, pe la ora 10, iau micul dejun. Mănânc humus, fasole bătură, roșii, salată de vinete, varză călită, spanac, îmi iau pregătit deja. Asta e un alt lucru nou, nu mai gătesc. Folosesc aragazul din an în Paște, dar am gătit toată viața, iar acum îmi cumpăr mâncare. Mănânc puțin, în fiecare zi altceva. Îmi fac multe salate, în 3 minute, cu ce am în frigider, am mâncat și gata, la revedere! Am eliminat și fructele, mănânc din ce în ce mai puțin, pentru că am slăbit destul de multe kilograme și a fost complicat să mai mănânc porții mari de mâncare. Trăiesc cu puțină mâncare, dar sănătoasă.”, a mărturisit ea.

Artista a spus că a avut obsesia cântarului toată viața, iar tenul ei arată bine pentru că este precaută și în ceea ce privește expunerea la soare, iar asta îi asigură o piele sănătoasă și un chip fără riduri pronunțate.

„Am avut obsesia cântarului toată viața mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă. Am făcut atletism de performanță în copilărie și mi-aș fi dorit, din durdulia de fetiță care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subțiri și cu mușchii evidențiați. Balerinele și atletele mi se par femeile perfecte. Obsesia pe care am avut-o toată viața, născută fiind din doi părinți destul de grași, care au mâncat enorm, m-a determinat să mă urc pe cântar mai mult decât era necesar. Iar într-o zi, l-am aruncat din casă, pentru că mi-am dat seama că este foarte grav. Acum mi s-a mai întâmplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescență, 57 de kilograme, la 1,72 cm”, a spus Anca Țurcașiu, potrivit fanatik.ro.