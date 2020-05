Anca Țurcașiu a împlinit 50 de ani! Care sunt secretele ei de la debut

Fermecătoarea actriță și interpretă a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani pe 8 mai, însă nu ai zice că are anii aceștia. Pentru că Anca Țurcașiu arată că o femeie de 30 de ani, însă mulți dintre fanii ei nu știu că are un băiat de 20 de ani și este căsătorită de ceva timp. Și mai puțini știu cum a debutat vedeta și că mai întâi a fost actriță de film.

Vedeta le-a mulțumit fanilor pe rețelele de socializare pentru toate urările și a publicat o imagine cu un tort cu lumânări în formă de 50 de ani, anii împliniți. Puțini sunt cei care își mai aduc aminte că Anca Țurcașiu a participat la concursuri muzicale, a jucat în filme, a participat la emisiunea concurs “Dansez pentru ține”, a jucat în serialul “La Bloc”, a prezentat emisiuni pentru copiii, a participat la “Te cunosc de undeva” și joacă în musicaluri precum “Mamma Mia” sau “My Fair Lady”. Însă puțini știu cum a debutat actrița și cântăreața Anca Țurcașiu.

“Debutul meu în film a fost mai devreme, în filmul “De dragul tău, Anca”, în regia Cristianei Nicolae, pe când aveam 14 ani, când am și început pregătirea pentru teatru, de la 15 ani cu marele pedagog, actorul Petrică Gheorghiu. Și în paralel am început pregătirea muzicală la Școala populară de artă la clasa Gloria Bordea – George Natsis. De acolo, fără să-mi doresc, am ajuns la niște festivaluri importante unde am fost remarcată încă de la 16 ani pe scenă festivalului de la Mamaia unde am luat primul premiu. Și așa a început totul pentru mine!”, a povestit Anca Țurcașiu care arată impecabil la vârstă ei.