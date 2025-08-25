ANCA ȚURCAȘIU, PRINSĂ ÎN CEA MAI NOUĂ ESCROCHERIE ONLINE, FĂCUTĂ CU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Anca Țurcașiu avertizează asupra unei noi escrocherii online.

Imaginea ei este folosită fără acord pentru promovarea unei creme miraculoase care ar garanta tinerețea veșnică.

Actrița a descoperit un clip fals, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare ca promotoare a produsului. Nu a aprobat folosirea imaginii ori mesajul respectiv.

Ea cere fanilor să raporteze videoclipul și speră ca astfel de practici să fie eliminate din mediul online. Pe Instagram, a transmis:

„Dragi prieteni, clipul de mai jos a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul meu și împotriva voinței mele. Vă rog să îl raportați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc pentru sprijin!”

Cazul ei nu este izolat. Tot mai multe vedete, din România și din străinătate, devin victime ale clipurilor false generate de IA. Aceste materiale ajung să promoveze produse dubioase, fără consimțământul persoanelor implicate.

