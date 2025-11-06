Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express. Câți bani au câștigat pentru participarea în emisiune

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au părăsit competiția Asia Express 2025, miercuri seară.

După o noapte petrecută la hotel, concurenții s-au prezentat la careu plini de încredere. Cu toții așteptau cu nerăbdare să afle cine va obține biletul de aur, care le garanta accesul direct în marea finală a sezonului. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a început să calculeze punctele acumulate de fiecare echipă în cea de-a noua etapă a competiției.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Anda și Joseph Adam, precum și Dan Alexa și Gabi Tamaș au primit puncte bonus în funcție de ordinea sosirii la ultima destinație din ziua precedentă. În cele din urmă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost cei care au acumulat cele mai multe puncte și au câștigat biletul de aur.

Vestea a fost primită cu surprindere și bucurie de cei doi. „Se vede cu ochiul liber că biletul de aur merge la Gabi și la Dan. Sunteți în finala Asia Express sezonul 8. Așa ceva! Bravo!”, a anunțat Irina Fodor. Dan Alexa a adăugat: „Am cam luat tot ce era de luat. Cred că a meritat!”, iar Gabi Tamaș a completat: „Sunt foarte mândru și de Dan, și de mine. Sper să câștigăm finala!”.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost cei eliminați. În final, doar trei echipe rămân în competiție: Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Conform informațiilor apărute în presă, Anda Adam și Joseph ar fi primit împreună pe săptămână 5.000 de euro. În competiție ei au rezistat nouă etape, deci ar fi trebuit să primească 45.000 de euro împreună.

Acestea sunt însă doar speculații, Antena 1 nu a vorbit niciodată despre onorariile pe care vedetele le primesc la Asia Express. Un singur lucru e cert, marele premiu e în valoare de 30.000 de euro și rămâne de văzut în mâinile cui va ajunge în acest sezon.

Sursa: Tabu.RO