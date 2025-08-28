ANDI MOISESCU, REACȚIE NEAȘTEPTATĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ AR FI DIVORȚAT DE OLIVIA STEER

Andi Moisescu a oferit primele declarații după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie.

Aflat la lansarea grilei de toamnă Pro TV, Moisescu a atras atenția prin faptul că a apărut fără verighetă și cu o atitudine relaxată. Întrebat direct despre zvonul despărțirii, a evitat să confirme sau să infirme: „Hai să vedem asta (grila de toamnă) și îți spun după aia! Hahaha!”, a spus el pentru Cancan.

În schimb, Moisescu a vorbit cu drag despre băieții săi, Luca și David. „Copiii nu mai sunt copii! (n.r. – râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a mărturisit juratul.

Chiar dacă are un program încărcat, cu numeroase proiecte, prezentatorul subliniază că își găsește timp pentru familie: „Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. Dar pentru copii îmi fac întotdeauna loc în agendă.”

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au căsătorit acum 22 de ani, formând unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din showbiz. Olivia a povestit în trecut cum a decurs începutul relației: „Am crezut că era prins într-o altă relație și nu întrevedeam altceva decât o amiciție plăcută. La următoarea întâlnire, mi-am dat seama că avem multe în comun și că ne plăceam foarte tare.”

Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă

Mariajul celor doi, care a început în urmă cu aproximativ 22 de ani, ar fi ajuns la final în urmă cu doar câteva luni, însă niciuna dintre cele două părți implicate nu a confirmat în mod oficial acest lucru.

În timp ce pe internet zvonurile despre divorțul dintre juratul de la „Românii au talent” și Olivia Steer se înmulțeau, Andi Moisescu se afla lângă București, la Castel Film Studios, acolo unde PRO TV își prezenta grila de toamnă. La eveniment, Andi Moisescu nu a purtat verighetă, lucru observat și într-o fotografie pe care chiar el a postat-o pe Instagram, la story, alături de marea actriță Carmen Tănase, care i-a luat locul la masa juriului de la „Românii au talent” lui Dragoș Bucur.

Însă faptul că Andi Moisescu nu mai poartă verighetă nu este un lucru nou pentru cei care îl urmăresc constant pe juratul de la „Românii au talent” pe rețelele de socializare. Potrivit postărilor pe care le-a făcut în mediul online, juratul de la „Românii au talent” a renunțat la bijuteria de pe deget în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Mai exact, postările pe care le-a făcut în luna noiembrie a anului 2023 îl arată fără verighetă! Semn că este posibil să fi divorțat chiar de atunci de Olivia Steer.

Sursa: Tabu.RO